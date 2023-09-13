В четырех городах Беларуси зафиксированы температурные рекорды 1 13.09.2023, 15:44

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Теплее всего было в Бресте — 28,9.

Четыре температурных рекорда зафиксировано днем 12 сентября на белорусских метеостанциях, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

В Гродно воздух прогрелся до 28,1 градуса выше нуля. Прежний локальный максимум составлял 26,5 градуса и продержался семь лет.

Обновились рекорды также в Лиде (27,2 градуса против 27 в 1983 году), Вилейке (26,1 против 26 в 2005-м) и Ошмянах (26 против 25,7 в 2016-м). Теплее всего было в Бресте — 28,9 (без рекорда).

Абсолютный максимум дня — 29,9 градуса в Пинске (в 2016 году). Абсолютный рекорд дня — ровно 30 градусов (в 1994 году в Мозыре).

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