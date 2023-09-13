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Эксперт об оцеплении Донецка со стороны ВСУ: Скоро вернемся в аэропорт

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  • 13.09.2023, 15:57
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Эксперт об оцеплении Донецка со стороны ВСУ: Скоро вернемся в аэропорт

Прорыв ВСУ в районе Донецкого аэропорта повлечет за собой панику в рядах оккупантов.

Украинский военный аналитик Алексей Гетьман рассказал о ситуации на Донецком направлении.

- Какие перспективы? Дальше Донецкий аэропорт, дальше Донецк. Будем ли мы брать Донецк именно лобовым штурмом - сомневаюсь. Все уверены, что таких лобовых атак мы не будем производить. Это доказывает пример того же самого Бахмута, где окружаем город, а потом выдавливаем постепенно врага, неся при этом минимальные потери в людях и в технике, - заявил Гетьман.

Эксперт подчеркнул, что прорыв ВСУ в районе Донецкого аэропорта повлечет за собой панику в рядах оккупантов и это откроет путь к окружению Донецка.

- Естественно психологическое значение имеет возвращение в аэропорт, где мы когда-то, не так давно, держали оборону 242 дня находясь практически в полном окружении. Тогда же и появилось это слово «Киборги», это слово россияне дали нашим военнослужащим. Про это много уже документальных фильмов сняли и даже несколько художественных. Когда наши снова появятся в аэропорту? Лично у меня есть достаточно знакомых и друзей, которые там воевали - они говорят, что скоро мы там будем, - сказал Гетьман.

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