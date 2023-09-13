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Батальон «Литвин» в полном составе выполняет боевые задачи на востоке Украины

  • 13.09.2023, 16:05
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Батальон «Литвин» в полном составе выполняет боевые задачи на востоке Украины

Бойцы полка Калиновского завершили боевое слажевание.

Батальон «Литвин» полка Калиновского в полном составе выполняет боевые задачи на востоке Украины.

Пресс-служба полка не уточняет, в каком именно районе воюют белорусские бойцы.

Сообщается лишь, что недавно военное подразделение завершило боевое слаживание.

Неделю назад полк Калиновского объявлял, что полностью приостанавливает набор во все свои подразделения.

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