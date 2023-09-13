Батальон «Литвин» в полном составе выполняет боевые задачи на востоке Украины
- 13.09.2023, 16:05
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Бойцы полка Калиновского завершили боевое слажевание.
Батальон «Литвин» полка Калиновского в полном составе выполняет боевые задачи на востоке Украины.
Пресс-служба полка не уточняет, в каком именно районе воюют белорусские бойцы.
Сообщается лишь, что недавно военное подразделение завершило боевое слаживание.
Неделю назад полк Калиновского объявлял, что полностью приостанавливает набор во все свои подразделения.