Батальон «Литвин» в полном составе выполняет боевые задачи на востоке Украины 13.09.2023, 16:05

1,434

Бойцы полка Калиновского завершили боевое слажевание.

Батальон «Литвин» полка Калиновского в полном составе выполняет боевые задачи на востоке Украины.

Пресс-служба полка не уточняет, в каком именно районе воюют белорусские бойцы.

Сообщается лишь, что недавно военное подразделение завершило боевое слаживание.

Неделю назад полк Калиновского объявлял, что полностью приостанавливает набор во все свои подразделения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».