Житель Минска угнал авто, чтобы встретиться с девушкой 13.09.2023, 16:38

До угона он выпивал с владельцем машины.

В Минске 28-летний мужчина угнал авто, чтобы встретиться с девушкой, сообщили в ГУВД Мингорисполкоме.

В милицию обратился минчанин, у которого новый знакомый угнал авто. Выяснилось, что потерпевший незадолго до этого во дворе дома познакомился с фигурантном и предложил ему выпить и посидеть в его машине. Когда мужчины распивали алкоголь, владельцу авто позвонили, и он вышел из авто. В это время новоиспеченный друг сел за руль, завел машину и уехал.

Правоохранители вскоре задержали угонщика. Он заявил, что просто захотел увидеть свою девушку и ехал к ней на угнанном авто.

- Фигурант нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Расследуется уголовное дело об угоне, - прокомментировали в пресс-службе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».