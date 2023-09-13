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Житель Минска угнал авто, чтобы встретиться с девушкой

  • 13.09.2023, 16:38
Житель Минска угнал авто, чтобы встретиться с девушкой

До угона он выпивал с владельцем машины.

В Минске 28-летний мужчина угнал авто, чтобы встретиться с девушкой, сообщили в ГУВД Мингорисполкоме.

В милицию обратился минчанин, у которого новый знакомый угнал авто. Выяснилось, что потерпевший незадолго до этого во дворе дома познакомился с фигурантном и предложил ему выпить и посидеть в его машине. Когда мужчины распивали алкоголь, владельцу авто позвонили, и он вышел из авто. В это время новоиспеченный друг сел за руль, завел машину и уехал.

Правоохранители вскоре задержали угонщика. Он заявил, что просто захотел увидеть свою девушку и ехал к ней на угнанном авто.

- Фигурант нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Расследуется уголовное дело об угоне, - прокомментировали в пресс-службе.

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