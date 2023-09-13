Сельхозкомплекс Юрия Чижа на Логойщине перешел в другие руки 1 13.09.2023, 17:22

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Переход «Трайпл-Агро» к новому собственнику не афишировался.

Находящийся в процессе санации холдинг «Трайпл» больше не владеет сельхозпредприятием в Логойском районе. У его бывшего структурного подразделения «Трайпл-Агро», как выяснило издание «Белорусы и рынок», появился новый собственник.

В последнее время для погашения долгов «Трайпла» его внешние управляющие выставили на продажу и реализовали офис компании на улице Раковской, велнес-клуб, охотхозяйство в Логойском и туристическую деревню в Березовском районах. На завтра, 14 сентября, намечены торги по выставленным на открытую продажу АЗС в Минске и столичному ресторану «Золотой гребешок».

Переход «Трайпл-Агро» к новому собственнику не афишировался. «Белорусы и рынок» обратило внимание, что из списка сельскохозяйственных организаций Логойского района исчез СК «Трайпл-Агро», а по месту его прописки в деревне Чуденичи Острошицкого сельсовета теперь значится предприятие «Озерицкий-Агро». Последнее — один из крупнейших аграрных холдингов соседнего с Логойщиной Смолевичского района. В нем нам подтвердили, что бывшее сельскохозяйственное предприятие «Трайпла» с недавних пор находится под крылом «Озерицкого-Агро».

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Агрокомплекс «Трайпл-Агро» — один из около 30 бывших убыточных колхозов и совхозов, переданных в 2004–2005 годах по президентскому указу частному бизнесу. До прихода туда Юрия Чижа и его партнеров он назывался СПК «Вераги». За льготы (пятилетнюю отсрочку по возврату дизтоплива и трехлетнюю — бензина, отсрочки по возврату кредитов банков, лизинговых платежей и просто товаров и услуг и двухлетнюю рассрочку по платежам в ФСЗН, санкциям и пеням и пр.) бизнесмены тогда пообещали государству вдохнуть в переданные им бесплатно колхозы новую жизнь. Сколько средств было потрачено в случае с «Трайпл-Агро», не озвучивалось. Но Юрию Чижу удалось сделать из бывшего убыточного хозяйства одного из лидеров не только района и области, но всей республики. Личные проблемы бизнесмена и экономические неурядицы у «Трайпла», однако, не могли не сказаться на эффективной работе хозяйства. С этим и связан переход «Трайпл-Агро» в руки нового собственника.

На той же Логойщине и сегодня продолжает функционировать в качестве дочерней структуры сельхозпроизводство «СНБ-Агро». В 2004–2005 году по тому же президентскому указу оно досталось «Славнефтебанку». Сейчас его собственник — российский «Банк ВТБ». Но подавляющее большинство участников первого эксперимента по поддержке белорусского села, так же как и «Трайпл-Агро», за прошедшие с его старта почти 20 лет было вынуждено снова вернуться под опеку государства.

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