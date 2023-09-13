закрыть
13 сентября 2023, среда, 18:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сельхозкомплекс Юрия Чижа на Логойщине перешел в другие руки

1
  • 13.09.2023, 17:22
  • 2,126
Сельхозкомплекс Юрия Чижа на Логойщине перешел в другие руки

Переход «Трайпл-Агро» к новому собственнику не афишировался.

Находящийся в процессе санации холдинг «Трайпл» больше не владеет сельхозпредприятием в Логойском районе. У его бывшего структурного подразделения «Трайпл-Агро», как выяснило издание «Белорусы и рынок», появился новый собственник.

В последнее время для погашения долгов «Трайпла» его внешние управляющие выставили на продажу и реализовали офис компании на улице Раковской, велнес-клуб, охотхозяйство в Логойском и туристическую деревню в Березовском районах. На завтра, 14 сентября, намечены торги по выставленным на открытую продажу АЗС в Минске и столичному ресторану «Золотой гребешок».

Переход «Трайпл-Агро» к новому собственнику не афишировался. «Белорусы и рынок» обратило внимание, что из списка сельскохозяйственных организаций Логойского района исчез СК «Трайпл-Агро», а по месту его прописки в деревне Чуденичи Острошицкого сельсовета теперь значится предприятие «Озерицкий-Агро». Последнее — один из крупнейших аграрных холдингов соседнего с Логойщиной Смолевичского района. В нем нам подтвердили, что бывшее сельскохозяйственное предприятие «Трайпла» с недавних пор находится под крылом «Озерицкого-Агро».

Вернуться к истокам

Агрокомплекс «Трайпл-Агро» — один из около 30 бывших убыточных колхозов и совхозов, переданных в 2004–2005 годах по президентскому указу частному бизнесу. До прихода туда Юрия Чижа и его партнеров он назывался СПК «Вераги». За льготы (пятилетнюю отсрочку по возврату дизтоплива и трехлетнюю — бензина, отсрочки по возврату кредитов банков, лизинговых платежей и просто товаров и услуг и двухлетнюю рассрочку по платежам в ФСЗН, санкциям и пеням и пр.) бизнесмены тогда пообещали государству вдохнуть в переданные им бесплатно колхозы новую жизнь. Сколько средств было потрачено в случае с «Трайпл-Агро», не озвучивалось. Но Юрию Чижу удалось сделать из бывшего убыточного хозяйства одного из лидеров не только района и области, но всей республики. Личные проблемы бизнесмена и экономические неурядицы у «Трайпла», однако, не могли не сказаться на эффективной работе хозяйства. С этим и связан переход «Трайпл-Агро» в руки нового собственника.

На той же Логойщине и сегодня продолжает функционировать в качестве дочерней структуры сельхозпроизводство «СНБ-Агро». В 2004–2005 году по тому же президентскому указу оно досталось «Славнефтебанку». Сейчас его собственник — российский «Банк ВТБ». Но подавляющее большинство участников первого эксперимента по поддержке белорусского села, так же как и «Трайпл-Агро», за прошедшие с его старта почти 20 лет было вынуждено снова вернуться под опеку государства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников