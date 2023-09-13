«Шаг за шагом выбиваем врага»
- 13.09.2023, 17:28
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Сержант ВСУ о ситуации на Бахмутском направлении.
Силы обороны Украины продолжают выбивать россиян с южного фланга Бахмута. Враг несет большие потери в попытках вернуть каждую утраченную позицию вблизи города-крепости.
Об этом «24 Каналу» рассказал украинский сержант роты ударных БпЛА и артиллерийской разведки 92 ОМБр Олесь Маляревич. По его словам, Силы обороны продолжают двигаться к деоккупации Бахмута.
Ситуация вблизи Бахмута
Если на Лимано-Купянском направлении Силы обороны удерживают свои позиции, то на Бахмутском направлении Украина предпринимает контрнаступательные действия.
- Шаг за шагом, посадка за посадкой наши военные выбивают врага с их позиций. Оккупанты получили приказ: любой ценой возвращать утраченные позиции. Поэтому продвижение Вооруженных Сил затруднено, но мы продолжаем приближаться к нашей цели: деоккупировать Бахмут, – отметил Маляревич.
Весной Россия объявила Бахмут «вторым Сталинградом» и подала захват города чуть ли не как победу в войне. Теперь потерю этого города будет сложно объяснить российскому обществу даже с помощью пропаганды.