Что ждет Лукашенко: история международных судов над преступниками во главе государства 2 13.09.2023, 17:35

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С некоторыми белорусский диктатор был знаком лично.

13 сентября на пленарном заседании в Страсбурге Европейский парламент большинством голосов принял Доклад об отношениях с Беларусью.

Европейский парламент «считает, что действия Лукашенко лично и его режима» по участию в незаконной депортации украинских детей «могут быть приравнены к преступлению против человечности по статье «Депортация или насильственное перемещение населения» согласно Римскому Статуту Международного уголовного суда». Европейский парламент призывает Международный уголовный суд выдать ордер на арест Лукашенко.

Ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и омбудсмена по правам детей РФ Марию Львову-Белову, которых также подозревают в военных преступлениях в Украине, которые они совершили в отношении детей.

Однако Путин и Лукашенко далеко не первые правители, которыми заинтересовался МУС. Сайт Charter97.org вспоминает основные процессы над преступниками во главе государств.

Токийский процесс

Впервые МУС осудил глав государств в 1948 году. Тогда трибунал рассматривал преступления первых лиц нацистской Японии после Второй мировой войны. Двух экс-премьеров Японии — Хирота Коки и Хидэки Тодзе — арестовали в 1945 году и казнили в 1948. Императору Хирохито удалось избежать трибунала по причине его символического значения для Японии и согласия капитулировать.

Приговор констатировал, что на протяжении всего рассматриваемого трибуналом периода (1928-1945) внешняя и внутренняя политика Японии была направлена на подготовку и развязывание агрессивных войн. Подсудимые совместно с главарями фашистской Германии и Италии стремились к завоеванию мирового господства, порабощению других народов.

Токийский процесс, как и Нюрнбергский процесс, имел также существенное значение для утверждения принципов и норм современного международного права, рассматривающих агрессию как тягчайшее преступление.

Международный трибунал по Руанде

2 сентября 1998 года Международный трибунал по Руанде вынес первый в истории приговор за преступление, определяемое как геноцид, после проведения международным трибуналом процесса. Речь идет прежде всего о геноциде тутси — этническом народе Руанды, совершенном представителями народа хута в 1994 году.

После убийства премьер-министра Агаты Увилингийимана премьер-министром временного правительства Руанды стал Жан Камбанда, который находился на этом посту в течение ста дней геноцида до 19 июля 1994 года. Когда в июле 1994 года к власти пришел Руандийский патриотический фронт (РПФ), Камбанда покинул страну и поселился в столице Кении Найроби, где был арестован 18 июля 1997 года и через семь недель передан Международному трибуналу по Руанде. 4 сентября 1998 года суд приговорил Жана Камбанду к пожизненному заключению. Вердикт был оставлен в силе Апелляционным советом Международного трибунала 19 октября 2000 года.

Трибунал по Руанде особенно интересен тем, что в его рамках была доказана вина пропагандистов в подстрекательстве к геноциду. Это был первый случай после Нюрнбергского процесса, когда язык ненависти был признан военным преступлением. Российским и белорусским пропагандистам есть над чем задуматься.

Международный трибунал по бывшей Югославии

Международный трибунал по бывшей Югославии был создан в 1993 году резолюцией Совета безопасности ООН для расследования преступлений, совершенных во время войн в бывшей Югославии в течение 1991–2001 годов. Трибунал впервые ввел принцип командной (иерархической) ответственности, то есть признал вину руководителей за преступления их подчиненных.

На скамье подсудимых оказался бывший президент Югославии Слободан Милошевич, которого арестовали в 2001 году — спустя два года после того, как выдвинули обвинения. Милошевича считают одним из самых противоречивых политиков ХХ века, который прослыл тираном, подавляющим самым жестоким образом любое инакомыслие. Он присвоил себе миллиарды из бюджета страны и скрывал от граждан, что живет в роскоши.

Вердикта суда диктатор не дождался и умер в тюрьме в 2006 году.

Специальный суд по Сьерра-Леоне

12 июня 2000 года Президент Сьерра-Леоне Ахмед Кабба обратился к Генеральному секретарю ООН Кофи Аннану с просьбой организовать при помощи международного сообщества судебное разбирательство над лицами, ответственными за совершение наиболее серьезных преступлений в ходе гражданского конфликта в Сьерра-Леоне. За почти 11 лет войны погибло около 120 тысяч человек.

Среди 23 обвиняемых оказался бывший президент Либерии Чарльз Тейлор, поддерживавший Объединенный революционный фронт, отличавшийся особой жестокостью и использованием детей в войне. Тейлор роявил себя как зачинщик Первой гражданской войны в Либерии, в бойне «всех против всех». Американский журнал «Parade» в 2003 году поставил его на четвертое место среди десятка наихудших диктаторов современности.

Тейлора с 2003 года разыскивал Интерпол, а задержали его лишь спустя три года. Бывший президент Либерии был осужден 26 апреля 2012 года за участие в военных преступлениях к 50 годам тюрьмы. В октябре 2013 года Тейлор был доставлен для отбывания наказания в тюрьму в Великобритании. Он стал первым главой африканского государства, который был привлечен таким образом к ответственности.

Ордер на арест Каддафи

В 2011 году судьи Международного уголовного суда объявили о выдаче ордера на арест ливийского лидера полковника Муаммара Каддафи. Ему предъявлены обвинения в совершении преступлений против человечности в ходе операции по подавлению массовых акций протеста в Ливии.

Полковник Муаммар Каддафи руководил Ливией с тех пор, как пришел к власти в результате бескровного военного переворота 1969 года. За годы правления Каддафи превратил страну в новое социалистическое государство под названием Джамахирия («государство масс») в 1977 году. Он официально взял на себя символическую роль в управлении, но остался главой как военного, так и революционного комитетов, ответственных за охрану и подавление инакомыслия.

Лукашенко и Каддафи незадолго до убийства последнего

Диктаторский характер правления Каддафи часто вызывала протесты у населения, что приводило к арестам и смертям. В тюрьмах во время правления Каддафи не было свободных мест. 20 октября 2011 года, ливийские повстанцы захватили и жестоко казнили лидера ливийской революции Муаммара Каддафи.

Суд над президентом Судана

Ордер на арест бывшего президента Судана Омара аль-Башира был выдан МУС еще в 2009 году. Аль-Баширу также предъявлено обвинение в военных преступлениях, преступлениях против человечества и геноциде, нанесении увечий и пытках сотен тысяч людей в суданском регионе Дарфур.

По оценкам ООН, в период с 2003 по 2006 год там погибли около 300 тысяч человек, еще около двух с половиной миллионов были вынуждены покинуть родные места, спасаясь от насилия. По данным следствия, аль-Башир отправлял в Дарфур для подавления восстания отряды арабской конницы, которые совершали массовые убийства, сжигали жилища и занимались мародерством.

В 2019 году после четырехмесячных протестов в Судане произошел военный переворот, в ходе которого аль-Башир, управлявший страной 30 лет, был отстранен от власти и арестован новыми властями страны.

За несколько месяцев до свержения Омар аль-Башир встречался с Лукашенко в Минске

11 февраля 2020 года правящий Суверенный совет согласился передать свергнутого аль-Башира суду в Гааге для предъявления обвинений в преступлениях против человечности в Дарфуре. В октябре 2020 года главный прокурор МУС Фату Бенсуда с делегацией прибыли в Судан, чтобы обсудить с правительством обвинительное заключение Башира. В рамках сделки с дарфурскими повстанцами правительство согласилось создать специальный суд по военным преступлениям.

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