Главный тренер сборной России по футболу призвал спортсменов уезжать из страны 2 13.09.2023, 17:44

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Валерий Карпин

Карпин заявил, что уровень РПЛ упал.

Российским футболистам нужно искать возможность покинуть РПЛ и играть в сильных европейских чемпионатах. Об этом после товарищеского матча сборных Катара и России заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин, пишет The Moscow Times.

«Я уже давал его (совет уезжать из РПЛ) 586 тысяч раз. И что? Кто может уехать — уезжайте! Еще раз говорю», — считает Карпин. Он назвал очевидным, что Александр Головин, выступающий за французский клуб «Монако», обладает преимуществом перед теми, кто продолжает играть в российском внутреннем чемпионате.

Карпин подчеркнул, что отъезд российских футболистов за границу может способствовать повышению уровня самих игроков и, в конечном итоге, укреплению сборной России.В качестве примера он упомянул сборную Хорватии, где большинство игроков выступает в сильнейших европейских лигах. Команда становилась серебряным и бронзовым призером последних двух мировых чемпионатов.

Российские клубы и сборные были временно отстранены от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года Международной федерацией футбола и Союзом европейских футбольных ассоциаций из-за войны в Украине.

«Даже сборную не надо смотреть, об этом, по-моему, уже все сказали, что уровень чемпионата упал. Причина в отъезде сильных футболистов», — добавил Карпин. Он признал, что у спортсменов могут существовать проблемы с мотивацией, но они не являются главной причиной ухудшения ситуации.

В последних играх сборной России, проведенных в сентябре, команда сыграла два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта, завершив первый матч вничью 1:1 и уступив второй со счетом 1:2. Матч с Катаром, который прошел на стадионе «Эль-Джануб», закончился со счетом 1:1.

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