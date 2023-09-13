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«Покупал за $12 000, отдам — за $15 000»

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  • 13.09.2023, 18:23
  • 1,322
«Покупал за $12 000, отдам — за $15 000»

Сколько просят белорусы за некогда популярные Renault Kaptur и Hyundai Accent.

Как обстоят дела с этими машинами на вторичном рынке? Можно ли купить 3-летний «Логан» или «Степвей», например, на площадке комиссионки? Вместе с автоэкспертом av.by изучил частные предложения гродненцев и приценились к популярным моделям.

«Продам Renault, а куплю Geely Emgrand!»

Этим Renault Sandero гродненец владеет почти пять лет. Хетчбэк повышенной проходимости мужчина покупал новеньким у дилера в Гродно за $12 500. Оформлял машину в кредит, но всё давно выплатил.

— Хочу взять уже что-то посвежее, — объясняет автовладелец причину продажи.

На одометре — почти 70 тысяч километров пробега. Продать свой автомобиль мужчина планирует за... 13 500 долларов! На вопрос, готов ли к торгу, собеседник задумывается:

— Я не тороплюсь продавать. Всё равно мне ещё месяца два ждать новый автомобиль. Приглянулся Geely Emgrand. Скорее всего, будем брать его! Уже были на тест-драйве — остались очень довольны, — рассказывает продавец.

Первое ТО Renault Sandero мужчина проводил у дилера. Дальше обслуживал самостоятельно. Говорит, слишком дорого выходило у «официалов».

— Делают хорошо, но ценник — космический! За второе ТО мне надо было заплатить уже 1 600 рублей! Я, конечно, не поехал туда. Или вот, например, треснуло у меня лобовое стекло. Его замена у дилера стоила бы 2 000 рублей! Отправился к товарищу и сэкономил половину этой суммы!

— Бампером где-то притёрлись? — спрашивает автоподборщик, указывая на зазоры в задней части автомобиля.

— Нет! Нигде не прижимался. Ну, только сзади кто-то царапнул немножко. А ещё была царапинка на капоте… красить его уже не стал, — рассказывает автовладелец. — И вот ещё одна — сын так двери открыл, — указывает мужчина на вмятину на пассажирской дверце.

— Есть ряд ошибок, но они все неактивные, — озвучивает автоподборщик результаты компьютерной диагностики. — Коды неисправностей стирались достаточно давно. В блоке висят с 40—50 тысяч километров пробега. По мотору имеются запотевания, но в целом состояние хорошее. Присутствуют эксплуатационные дефекты по кузову — сколы и царапины. Состояние салона — неплохое. Руль, конечно, потёртый, но сиденья под чехлами в хорошем виде.

Из ближайших вложений — замена моторного масла и фильтров, шин и тормозных дисков, делает выводы специалист.

С Hyundai Accent — на Volvo XС60

А вот владельцы этого Hyundai Accent уже пересели на куда более вместительный автомобиль — Volvo XC60. Свой же корейский седан гродненцы продают за 14 900 долларов. На одометре совсем небольшой пробег — всего 48 тысяч километров. Но сомнений в подлинности этих цифр нет.

— Хозяйкой была девушка, на авто передвигалась только по городу: детей в сад и школу отвезти, проехаться по магазинам… Это чисто городской автомобиль, — рассказывает продавец комиссионной площадки. — Сейчас семья купила машину того же года выпуска, но с пробегом около 180 тысяч километров. Хотя для «европейца» это немного. Сколько стоил их Volvo, я не знаю, однако похожие предлагают на площадках за 30 тысяч долларов в среднем.

— Машина в родной краске, за исключением переднего бампера. Скрытых следов ДТП здесь я не вижу, — говорит автоподборщик. — Возможно, была какая-то царапина и решили покрасить весь бампер. На кузове есть пара мелких сколов. Такое ощущение, что автомобиль попал под град. Тормозные диски спереди — под замену. Шины — оригинальные. Не свежего года выпуска, правда, но ещё поездят.

Такие Hyundai Accent, рассказывает Дмитрий, в 2018 году в салонах продавались за 11—12 тысяч долларов.

— Но важно не то, сколько они стоили раньше, а то, есть ли спрос на данные модели сейчас. А он есть! Ведь в салонах уже подобных машин нет. Только «китайцы» или Lada. Если говорить про европейскую «вторичку», то за эти деньги можно взять Peugeot 308, Renault Megane, Volkswagen Golf. Среди «американцев» — Ford Fusion, например. Но пробег будет разным, конечно. Хотя год выпуска автомобилей примерно одинаковый.

Кстати, насчёт Lada. Замечаем здесь на площадке Vesta SW Cross с бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра. Машине всего три года. Показания одометра — 42 200 км — немного смущают автоподборщика.

— Если пробег подтверждённый, стоимость этой машины, конечно, хорошая — $13 200. Учитывая, что новые модели в такой же комплектации в салонах оцениваются примерно в 20 000 долларов!

Интересуемся у продавца, почему он решил распрощаться с относительно свежей машиной.

— Буду строить квартиру, нужны деньги, — коротко отвечает мужчина.

«Ладу» гродненец приобретал в кредит. Он ещё не погашен полностью, а ежемесячные платежи по нему составляют 500 белорусских рублей. Как найдётся покупатель, продавец сразу рассчитается с банком.

— Три года назад я её покупал за 15 000 долларов. Первое ТО проходил у дилера. Обошлось оно мне в 400 рублей. Из дополнительных опций здесь есть круиз-контроль, камера заднего вида, фаркоп, — рассказывает автовладелец.

— Имеется пара нюансов по кузову, надо будет поменять тормозные диски, провести химчистку салона. В принципе, вложений машина потребует немного — 200—300 долларов, — говорит автоэксперт. — Вообще, мы рассматриваем сейчас такой сегмент рынка, что ожидать какого-то «трешняка» не следует! Машины относительно свежие, некоторые даже на гарантии ещё. Поэтому в плане технического состояния они все будут ухоженными.

Renault Kaptur, который до сих пор обслуживается у дилера

Далее в нашем списке оказывается Renault Kaptur. Французский кроссовер 2018 года выпуска продаётся за 18 000 долларов.

— Машина до сих пор обслуживается у дилера! Это достаточно редко можно встретить, учитывая стоимость у «официалов». Последний раз за ТО хозяин отдал 1 600 белорусских рублей! Все заказ-наряды и сертификаты лежат в бардачке, — рассказывает представитель комиссионной площадки. — Проведена антикоррозийная обработка кузова, плюс владелец ещё и шумоизоляцию дополнительную сделал. Все же знают, что у Renault Kaptur крыша словно картон!

Причина продажи «Рено», как и у многих, банальна: люди просто захотели пересесть в более комфортный автомобиль. Выбирают чаще всего «европейцев». Например, хозяин данного автомобиля купил Opel Insignia 2018 года. Взял её на этой же площадке за $21 000.

— Это был хороший дизельный универсал из Норвегии на «автомате», — поясняет представитель автокомиса.

— А есть спрос на машины российской сборки, которые раньше повсеместно продавались в салонах? — интересуемся мы, глядя на не совсем «воздушный» ценник Renault Kaptur.

— Скажем так: продаются, но не быстро! «Бюджетки» было выгодно покупать новыми благодаря финансовым программам, которые на них есть: лизингам, кредитам… А если у человека имеются 12—13 тысяч долларов, то, скорее всего, он будет присматриваться к подержанным автомобилям из Европы, — размышляет представитель комиссионной площадки.

Вернёмся к нашему «Каптюру». С виду кроссовер впечатляет! До блеска натёртый кузов выглядит почти новым. А что нам расскажет подборщик насчёт технического состояния?

— Нужно красить крышку багажника. По толщиномеру она отличается от заводского лакокрасочного покрытия, — говорит специалист. — В некоторых местах уже пошли «жучки». Хотя комплектация здесь неплохая. Не хватает только АКПП. Пробег — 62 тысячи километров.

Рядом с Renault Kaptur стоит такой же экземпляр, но годом постарше и в лучшей комплектации.

— На момент выпуска эта было максимальное оснащение! Здесь есть климат-контроль, круиз-контроль, обогрев сидений, бесключевой доступ, обогрев лобового стекла, полный привод, салон из экокожи, мультимедиа с большим экраном, — перечисляет опции продавец.

Хозяин просит за эту машину 19 000 долларов.

— Смотрите, пробег здесь совсем небольшой — около 43 тысяч километров. На таких автомобилях особо далеко никто не катался. Их в то время чаще всего покупали уже пожилые люди, чтоб ездить на дачу или в деревню, — говорит менеджер.

Автоподборщик полагает, что цена не совсем рыночная. Новые экземпляры продавались раньше в салонах за 16—17 тысяч долларов, отмечает специалист.

— По кузову вопросов нет: тут всё в «родне»! Под замену только диски, а вот шины здесь хорошие, к тому же в багажнике — комплект зимней резины. Где-то «подсекает» глушитель. Диагностика выдаёт ошибку по камере заднего вида, но она работает.

— А часто сегодня можно встретить в продаже двух-трёхлетние Volkswagen, Skoda или Hyundai российской сборки? Что влияет на конечную стоимость?

— Да, этих машин хватает! Итоговая цена зависит в первую очередь от пробега. Как правило, после нескольких лет в такси какой-нибудь «Полик» будет стоить дешевле, чем у физлица. Там же пробег окажется за 200 тысяч километров у трёх-пятилетнего автомобиля. Хотя, бывает, бывшее такси пытаются замаскировать под обычную машину…

— Но есть и продавцы, которым вообще плевать на все законы рынка! Вот намедни приехал к нам один пожилой клиент продавать Volkswagen Polo. Когда-то он взял его новым в салоне за 12 000 долларов. На одометре — 30 тысяч километров пробега. Но этот дедушка хочет продать за 15 000 долларов! Ну не купит никто российский «бюджетник» за такие деньги, — уверен менеджер.

— А что, на ваш взгляд, станет происходить с ценами на подобные машины в ближайшем будущем?

— Прогнозов, что стоимость начнёт снижаться, ждать не надо. Раньше можно было выгодно купить Volkswagen в салоне — пусть даже и российской сборки, но новый! А сейчас их вообще новых нет! У дилеров — только «китайцы» и Lada. В Европе цены тоже выросли. Соответственно, и у нас машины подорожали на «вторичке», — полагает гродненский автоэксперт.

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