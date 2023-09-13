В Литве рассказали, когда могут закрыть другие пограничные пункты с Беларусью 13.09.2023, 18:27

Вильнюс создал рабочую группу.

В Литве Национальный центр антикризисного управления (НЦАУ) должен на следующей неделе представить заключение межведомственной рабочей группы о том, в каких случаях следует принять решение о закрытии других погранпунктов пропуска на границе с Беларусью.

Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, информирует Delfi.

По словам главы МВД, она ждет, когда будут представлены все результаты работы рабочей группы, что должно случиться уже на следующей неделе.

«Есть рабочая группа, которую возглавляет глава НЦАУ. Она расставляет уровни угрозы, индикаторы и на основании этого определяет перспективу наших пограничных пунктов пропуска», – отметила Билотайте.

Министр добавила, что рабочая группа готовит системное заключение, в котором предлагаются различные этапы, в зависимости от разных показателей угроз и самих уровней.

«Также в нем, по всей видимости, предусмотрено соответствующее ограничение работы или закрытие пограничных пунктов пропуска – в зависимости от уровня угрозы», – уточнила Билотайте.

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