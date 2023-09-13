Вернувшийся из Украины зэк получил срок за новое убийство 1 13.09.2023, 18:34

Завербованный в ЧВК «Вагнер» уголовник после убил в Ростове-на-Дону женщину.

Помилованный после участия в войне против Украины уголовник Сергей Руденко в среду, 13 сентября, судом в Ростове-на-Дону был приговорен к 11,5 лет тюрьмы за новое убийство и кражу.

По данным ростовской областной прокуратуры и регионального управления Следственного комитета (СК) РФ, в апреле 2023 года 34-летний Сергей Руденко хотел снять квартиру на улице Жмайлова в Ростове, однако поспорил с 52-летней хозяйкой из-за цены. В итоге мужчина нанес ей несколько ножевых ранений и задушил шнурком, а после скрылся, забрав с собой телефон жертвы.

Между тем онлайн-издание «Медиазона» обнаружила в базе данных суда приговор, вынесенный полному тезке Руденко в Ростове в 2018 году. Тогда виновный получил 10 лет колонии строгого режима за убийство своей девушки. Во время ссоры он задушил ее шнуром и поясом, после чего похитил ее драгоценности и технику.

Онлайн-издание «Ростовская область сегодня» и Telegram-канал Don Mash пишут, что Сергей Руденко был боевиком ЧВК «Вагнер», завербованным в колонии. По данным «Медиазоны», на сегодня известно более чем о десяти убийствах и других преступлениях, который совершили вернувшиеся с войны в Украине заключенные.

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