Сантуш покинул пост главного тренера сборной Польши по футболу
- 13.09.2023, 18:38
Под руководством португальца команда одержала три победы и потерпела три поражения.
Главный тренер сборной Польши Фернанду Сантуш покинул свой пост, сообщает Польская федерация футбола.
Сантуш возглавил поляков в январе этого года. Под его руководством команда одержала три победы и потерпела три поражения.
В отборочном раунде к чемпионату Европы — 2024 Польша занимает предпоследнее место в группе Е, набрав 6 очков в 5 турах.
[KOMUNIKAT]— PZPN (@pzpn_pl) September 13, 2023
Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że z dniem 13 września 2023 roku trener Fernando Santos przestał pełnić obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski.
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