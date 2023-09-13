Сантуш покинул пост главного тренера сборной Польши по футболу 13.09.2023, 18:38

Фернанду Сантуш

Под руководством португальца команда одержала три победы и потерпела три поражения.

Главный тренер сборной Польши Фернанду Сантуш покинул свой пост, сообщает Польская федерация футбола.

Сантуш возглавил поляков в январе этого года. Под его руководством команда одержала три победы и потерпела три поражения.

В отборочном раунде к чемпионату Европы — 2024 Польша занимает предпоследнее место в группе Е, набрав 6 очков в 5 турах.

[KOMUNIKAT]

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że z dniem 13 września 2023 roku trener Fernando Santos przestał pełnić obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski.

Szczegóły... ⤵️ — PZPN (@pzpn_pl) September 13, 2023

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