Первый энергоблок БелАЭС снова отправят на ремонт 2 13.09.2023, 18:44

БелАЭС простаивает больше времени, чем работает.

Первый энергоблок Белорусской АЭС отправят на планово-предупредительный ремонт в первой половине октября. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Как говорится в сообщении, «будет проведена широкая диагностика технологических систем, реакторного отделения, машинного зала, турбинного цеха», а также выполнен «контроль металла, сварных соединений».

Кроме того предусматривается проведение регламентных работ, в том числе по перегрузке ядерного топлива в активную зону реактора и замена около 25% тепловыделяющих сборок.

К плановому ремонту будут привлечены белорусские и российские организации.

Напомним, первый блок БелАЭС простаивает больше времени, чем работает — например с момент запуска 7 ноября 2020 года по 7 ноября 2022 года станция простаивала почти 55% времени.

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