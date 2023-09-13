Бойцы «Армии дронов» уничтожили российскую артиллерийскую установку «Акация» 13.09.2023, 19:10

1,338

Видеофакт.

«Армия дронов» наносит значительные потери российской армии на разных направлениях фронта. На этот раз была уничтожена российская самоходная артиллерийская установка «Акация».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова в Telegram.

Как он рассказал Федоров, на Купянском направлении бойцы ударной роты БПЛА «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр поразили самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Россияне пытались замаскировать ее для того, чтобы незаметно обстреливать украинские позиции. Однако маскировка не сработала и по позиции россиян сработал ударный украинский дрон.

«Благодарен военным, которые 24/7 превращают российскую технику в кучу хлама. Дронов на фронте будет больше. Работаем над этим», - написал Федоров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».