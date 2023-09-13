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iPhone издательницы «Медузы» Тимченко заразили шпионским ПО

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  • 13.09.2023, 20:04
  • 1,172
iPhone издательницы «Медузы» Тимченко заразили шпионским ПО
Галина Тимченко

На смартфоне обнаружили программу Pegasus.

Айфон основательницы онлайн-издания «Медуза» Галины Тимченко был заражен шпионской программой Pegasus, сообщают некоммерческая организация Access Now и само издание в среду, 13 сентября.

Уточняется, что о прослушке специалисты техотдела «Медузы» узнали в июне. Предположительно, заражение айфона произошло перед визитом Тимченко в Берлин в середине февраля 2023 года.

Программа Pegasus, разработанная компанией NSO, которую основали выходцы из израильских спецслужб, дает хакеру доступ к звуку, камере и памяти смартфона. «Таким образом, неизвестные могли получить доступ к полному содержимому телефона, включая домашний адрес, расписание встреч, фотографии и даже переписку в зашифрованных мессенджерах: Pegasus позволяет читать сообщения прямо с экрана, пока они пишутся, - или просто выкачать каждое сообщение, изображение или электронное письмо», - констатируют в «Медузе».

В «Медузе» указывают, что заражение телефона Тимченко произошло непосредственно перед конфиденциальной встречей представителей российских независимых СМИ, состоявшейся в Берлине 11 февраля. За две недели до этого «Медузу» в России объявили «нежелательной организацией». Однако свидетельств того, что Москва обладает доступом к израильской шпионской программе, нет, сообщил журналистам старший научный сотрудник компании Citizen Lab Джон Скотт-Рейлтон.

Отмечается, что разработчик NSO продает ПО Pegasus исключительно государственным клиентам. Программой пользуются преимущественно спецслужбы. В 2021 году компания публично объявила, что Россия хотела купить программу, однако ей отказали.

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