На Комаровке продают момордику 1 13.09.2023, 20:09

1,718

Что это и сколько стоит.

На минском Комаровском рынке появились в продаже плоды однолетней травянистой лианы из семейства тыквенных. Это момордика, пишет Onliner.

Момордику также называют «горький огурец» или «китайская горькая тыква». Растет она в основном в тропической Азии.

Она широко используется в азиатской кухне. Ее жарят, тушат, добавляют в супы и салаты. На Комаровке этот плод лианы чаще всего покупают китайцы. А белорусы добавляют в смузи — момордика богата разными витаминами.

Как пишет издание, в несозревшем виде момордика считается овощем и употребляется сырой. А как только созревает — становится фруктом. Спелая момордика раскрывается и становится ярко-оранжевой, а внутри есть красные ягоды, из которых можно делать варенье.

Сами ягоды по вкусу напоминают хурму. В несозревшем виде момордика как огурец с ноткой горчинки. На ощупь диковинка очень нежная, с приятными пупырышками, пишет Onliner.

Одна штука стоит 12−15 рублей, маленькая момордика — 5−7 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».