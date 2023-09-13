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На Комаровке продают момордику

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  • 13.09.2023, 20:09
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На Комаровке продают момордику

Что это и сколько стоит.

На минском Комаровском рынке появились в продаже плоды однолетней травянистой лианы из семейства тыквенных. Это момордика, пишет Onliner.

Момордику также называют «горький огурец» или «китайская горькая тыква». Растет она в основном в тропической Азии.

Она широко используется в азиатской кухне. Ее жарят, тушат, добавляют в супы и салаты. На Комаровке этот плод лианы чаще всего покупают китайцы. А белорусы добавляют в смузи — момордика богата разными витаминами.

Как пишет издание, в несозревшем виде момордика считается овощем и употребляется сырой. А как только созревает — становится фруктом. Спелая момордика раскрывается и становится ярко-оранжевой, а внутри есть красные ягоды, из которых можно делать варенье.

Сами ягоды по вкусу напоминают хурму. В несозревшем виде момордика как огурец с ноткой горчинки. На ощупь диковинка очень нежная, с приятными пупырышками, пишет Onliner.

Одна штука стоит 12−15 рублей, маленькая момордика — 5−7 рублей.

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