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Белорус купил Renault Megane, который сразу сломался

  • 13.09.2023, 20:21
Белорус купил Renault Megane, который сразу сломался

Считается ли виновным в этом продавец?

Житель Витебска приобрёл в Минске подержанный автомобиль. Как оказалось, машину продали в неисправном состоянии и мужчина обратился в суд.

Так, 7 марта 2023 года по договору купли-продажи витебчанин приобрёл Renault Megane 2009 года выпуска, стоимостью 18 530 рублей. По дороге из столицы домой на приборной панели автомобиля загорелся значок — ошибка неисправности двигателя, а на следующий день автомобиль перестал заводиться. На СТО в процессе диагностики установили неисправность топливной системы. Расходы по устранению недостатков составили 2 980 рублей, пишет av.by.

После этого мужчина направил продавцу претензию с предложением возместить убытки, однако ответа не получил. Тогда он обратился в суд с иском о взыскании расходов по устранению недостатков (2 980 рублей), неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя о возмещении расходов по устранению недостатков в размере 555,90 рублей, денежную компенсацию морального вреда в сумме 1 000 рублей, судебные расходы по оказанию юридической помощи в сумме 750 рублей.

Продавец в свою очередь подал апелляционную жалобу, в которой указал, что покупатель понимал, что приобретаемый им автомобиль не новый, а соответственно может иметь недостатки. Вдобавок, мужчина не стал проверять «Меган» на СТО, просто подписав акт приёмки-передачи.

В суде определили, что неисправность топливной системы автомобиля имела место на момент его продажи новому владельцу, который не был уведомлен об этом. Довод жалобы о том, что у покупателя при осмотре авто не возникало сомнений в том, что он полностью исправен, и то, что он не был проверен на СТО, не освобождает продавца от ответственности за передачу покупателю некачественного товара без указания его недостатков, поскольку потребитель является лицом, у которого отсутствуют специальные познания о свойствах и характеристиках узлов и систем автомобиля. Обязанность проводить дополнительную проверку на него законом не возложена.

В итоге, решением суда Железнодорожного района г. Витебска с продавца взыскали 2 980 рублей, неустойку в сумме 258 рублей, денежную компенсацию морального вреда в сумме 300 рублей и судебные расходы в сумме 750 рублей.

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