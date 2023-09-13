Пашинян анонсировал присоединение Армении к странам, которые арестуют Путина по ордеру из Гааги 2 13.09.2023, 20:31

Ереван ратифицирует Римский статут Международного уголовного суда.

Римский статут Международного уголовного суда (МУС) будет ратифицирован Арменией «в полном объеме», заявил премьер республики Никол Пашинян. По его словам, соответствующее «политическое решение» принято и не подлежит изменению.

«Правительство направило Римский статут в парламент. <…> Это не является шагом против России, а связано с вопросами нашей безопасности», — подчеркнул он.

Пашинян напомнил, что Армения начала процесс ратификации еще в декабре 2022 года. «К сожалению, произошло неудачное совпадение в контексте отношений России и МУС», — отметил он, имея в виду, что в марте суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации украинских детей.

«Мы, конечно, понимаем, что формируется негативный или тревожный контекст, но не можем заморозить наши отношения и наши обязательства перед другими партнерами», — сказал Пашинян в интервью «Общественному телевидению Армении».

Он добавил, что стремление Армении ратифицировать статут связано с «напряженностью» на границе с Азербайджаном. «Мы ратифицируем, потому что хотим, чтобы события сентября 2022 года, события мая 2021 года (моменты эскалации в Нагорном Карабахе — TMT) расследовал Международный уголовный суд», — подчеркнул Пашинян.

По его мнению, это «может оказать существенное влияние на повышение уровня безопасности страны в условиях, когда ОДКБ не выполнила и не выполняет своих обязательств перед республикой».

Римский статут был подписан Арменией в 1998 году. В конце 2022 года правительство обратилось в Конституционный суд по вопросу соответствия документа Основному закону страны. 24 марта КС вынес положительное решение.

После ратификации статута власти Армении будут обязаны арестовать Путина в случае его приезда в республику.

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