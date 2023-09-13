Акула напала на девушку на популярном египетском курорте Дахаб 1 13.09.2023, 20:49

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Туристке ампутировали руку.

В Египте акула искусала женщину, которая купалась в море на популярном дайверском курорте Дахаб, передает местное издание El Manshar.

По словам очевидцев, акула искусала девушку в море, которая плавала рядом с буйками. Пострадавшую удалось вытащить на сушу. К тому моменту она была без сознания — ей оказали первую помощь и госпитализировали в больницу Дахаба.

По данным издания, пострадавшей пришлось ампутировать руку.

Инцидент произошел на пляже возле отеля «Лагуна» — там в основном отдыхают российские туристы.

После произошедшего на пляже запретили купаться. Несколько катеров обследуют прибрежную область — специалисты занимаются поисками акулы, искусавшей женщину.

В середине августа пляжи Дахаба уже закрывали из-за появления акул.

Напомним, в Египте 8 июня акула напала на россиянина, пока тот купался в море. Трагедия случилась у пляжа Dream Beach в Хургаде. Очевидцы выложили в сеть видео, на котором видно, что мужчина пытался уплыть от акулы, но хищник тянул его под воду. Местные на лодке пытались помочь туристу, но было поздно. Девушка, плывшая рядом, смогла спастись.