Дерипаска: В 90-е все знали, куда мы идем, сейчас это поход в неизвестность 6 13.09.2023, 21:01

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Олег Дерипаска

Российский миллиардер отказался понимать, куда Путин ведет страну.

Россия переживает период серьезных перемен, сравнимый с тем, что происходило в 1990-е годы, но, в отличие от событий 30-летней давности, отсутствует понимание того, куда движется страна. Об этом в интервью РБК в среду заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

«В 1990-е годы все знали, куда мы идем. Сейчас это поход в неизвестность. Мы слышим о том, как должно быть, но как это будет, никто не знает», — сказал Дерипаска.

Он напомнил, что после развала СССР у всех была «какая-то ролевая модель». «Мы хотим быть, как в Швеции, — порядок, чистота, законы; хотим быть, как в Германии, — эффективность, надежность», — привел примеры Дерипаска.

Теперь же, по его словам, образ будущего «немного размыт», и это является «фактором, который сбивает людей».

Равняться на азиатские страны смысла не имеет, считает Дерипаска: «Мы же понимаем, что Россия — это не Китай, не Индия, не Индонезия». Но и ясных альтернатив не просматривается.

По мнению Дерипаски, который в 2018 году попал под санкции США как один из близких Владимиру Путину бизнесменов, экономическая модель госкапитализма, которую Путин строил с 2008 года, стала «глубоко ошибочным выбором». А после начала войны «предпринимаются попытки» деприватизации, признал бизнесмен. С начала 2022 года Генпрокуратура через суд изъяла у собственников более 10 крупных предприятий, в том числе на том основании, что они незаконно перешли в частные руки.

По мнению Дерипаски, говорить о тенденции к массовому пересмотру итогов приватизации еще рано. «Власть решает еще задачи, связанные с кризисом. Она находится немножко в другой парадигме. Нужно просто дать им время. Сейчас у них ситуация получше, соответственно, у них время побольше», — пояснил бизнесмен.

При этом Дерипаска, по его собственным словам, продолжает «надеяться и верить», что власть наладит диалог с бизнесом и обществом.

«Будет глубочайшая ошибка отказаться от достижений, которые так тяжело давались: рыночная экономика, институт правовой, конкурентность, частная собственность, они и позволили так быстро пройти от падения к росту», — сказал Дерипаска.

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