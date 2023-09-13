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Умер белорусский журналист Олег Ануфриенко

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  • 13.09.2023, 21:20
  • 5,994
Умер белорусский журналист Олег Ануфриенко
Олег Ануфриенко

Ему было 35 лет.

В возрасте всего 35-ти лет ушел из жизни журналист Олег Онуфриенко. Об этом сообщили его друзья в социальных сетях.

Олег Ануфриенко известен по работе на «Радио Свобода» и на портале tut.by.

В последнее время работал в Праге на канале «Настоящее время», где был продюсером телевизионных выпусков новостей, шеф-редактором информационных программ и редактором видео в команде НВ-digital.

«Я глубоко опечален трагической смертью нашего коллеги, – написал президент холдинга «Радио Свобода/Радио Свободная Европа» Джеффри Гедмин. – Мы всегда будем помнить Олега за его теплоту, профессионализм и безукоризненную верность идеалам свободного и демократического мира. Наши мысли сейчас с его родными и друзьями».

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