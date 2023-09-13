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Как украинская армия будет использовать «вышки Бойко»

  • 13.09.2023, 21:26
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Как украинская армия будет использовать «вышки Бойко»

Украина вернула под контроль вышки 11 сентября.

Украинские силы будут использовать так называемые «вышки Бойко» для усиления контроля в Черном море и для подготовки к дальнейшим действиям во временно оккупированном Крыму.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Юсов напомнил, что украинские силы используют освобожденный остров Змеиный для усиления защиты украинского суверенитета.

«Собственно, „вышки Бойко“ также будут использоваться нашими Силами безопасности и обороны. После уничтожения крейсера Москва» после освобождения Змеиного — очередной шаг по возвращению украинского контроля над акваторией Черного моря, как и собственно подготовка к дальнейшим действиям, в частности, и в направлении Крыма», — сказал он.

11 сентября в ГУР рассказали, что Украина вернула под контроль «вышки Бойко» — буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов оккупированного Крыма в Черном море.

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