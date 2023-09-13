Как украинская армия будет использовать «вышки Бойко»
- 13.09.2023, 21:26
- 2,080
Украина вернула под контроль вышки 11 сентября.
Украинские силы будут использовать так называемые «вышки Бойко» для усиления контроля в Черном море и для подготовки к дальнейшим действиям во временно оккупированном Крыму.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
Юсов напомнил, что украинские силы используют освобожденный остров Змеиный для усиления защиты украинского суверенитета.
«Собственно, „вышки Бойко“ также будут использоваться нашими Силами безопасности и обороны. После уничтожения крейсера Москва» после освобождения Змеиного — очередной шаг по возвращению украинского контроля над акваторией Черного моря, как и собственно подготовка к дальнейшим действиям, в частности, и в направлении Крыма», — сказал он.
11 сентября в ГУР рассказали, что Украина вернула под контроль «вышки Бойко» — буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов оккупированного Крыма в Черном море.