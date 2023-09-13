Что происходит на авторынке в Беларуси 13.09.2023, 21:38

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Водителям нужно бегать по автоцентрам, чтобы «урвать» авто.

В августе спрос на новые авто превысил предложение. И это происходит, по всей видимости, не из-за резкого роста интереса покупателей, а из-за проблем с поставками машин. Причем эта проблема касается в том числе Geely, которые сейчас чаще всего покупают белорусы. «Зеркало» как физлицо узнало у дилеров, как обстоит дело с наличием машин. Оказалось, что после первого визита в салон купить машину вряд ли получится, по крайней мене, не бюджетную.

«Ждать надо авто как на механике, так и на автомате»

Самый продаваемый сегодня автомобиль в Беларуси — Geely, но купить большинство моделей быстро не получится, потому что у многих дилеров машин в наличии нет вообще, а у некоторых — только дорогие модели. Например, в столичном автосалоне на улице Орловской сообщили, что у них имеется внедорожник Tugella. Авто есть в двух комплектациях. То, которое подешевле, стоит 111 600 рублей, дороже — 126 800 рублей. А вот самый бюджетный вариант — седан Emgrand за 49 200 и 56 900 рублей — придется ждать.

— Ожидать авто с «автоматом» надо пять месяцев, на механике — около трех месяцев. Но это если будут поставки с завода, они по чуть-чуть их отпускают. Но так уже давно, я к этому привык, — проинформировал продавец.

В этом салоне от трех до семи месяцев надо ждать кроссовер X50, он есть в трех комплектациях. Цены — 63 000, 66 000 и 74 000 рублей.

Специалист сказал, что бывали случаи, когда от машины кто-то отказывался и ее сразу же предлагали другому человеку, который ее и приобретал. Но сейчас вероятность этого очень небольшая.

Мужчина отметил, что у дилеров Geely нет общей базы о наличии моделей авто, даже салоны их компании, которые находятся на улицах Орловской и Маяковского, имеют разные очереди из желающих купить машину. Также он не исключил вероятность того, что в регионах окажется в наличии дефицитный бюджетный седан.

В салоне в районе деревни Боровая в наличии также был внедорожник Tugella. Там пообещали, что седан Emgrand у них придется ждать меньше, чем на Орловской, — около полутора месяцев.

— Ждать надо авто как на механике, так и на автомате. Сейчас спрос превышает предложение. Сроки зависит от того, сколько машин приходит, как распределяется квота, а также надо учитывать, сколько людей записаны в очередь, — пояснили в отделе продаж.

В автоцентре Geely в Бресте в наличии не оказалось ни одной модели марки. Хотя было предположение, что раз город находится рядом с Европой, то местным жителям проще пригнать бэушное авто оттуда.

— Да кто оттуда их гонит? Все понимают, что смысла в этом нет. У нас Emgrand на механике стоит около 15 тысяч [долларов], она как Volvo, с тойотовским двигателем, оцинкованная, надежная новая машина. Что из-за границы пригонишь за эти деньги? А еще можно там купить, а машина окажется не очень, — сообщил сотрудник отдела продаж.

У дилера в Гомеле автомобилей также не оказалось в наличии, их надо ждать.

— Нам звонили люди из Гродно, Могилева и Витебска, интересовались, есть ли в наличии автомобили. Модели в салоны потихоньку поступают, но я знаю, что везде на них очереди, мы тоже желающих записываем.

Собеседник порекомендовал записаться в очередь на машину сразу у нескольких дилеров и ждать, кто позвонит раньше. Заодно он отметил, что у соседей в России Geely также в дефиците, к тому же цены там выше, чем в Беларуси.

— У нас же еще и кредит на покупку можно взять. Да и проблем с ремонтом и обслуживанием авто не будет, завод от Гомеля находится в 300 километрах. За счет этого мы и продаем очень много автомобилей.

«Нет информации, когда будет поставка следующей партии»

У дилера Volkswagen в Минске в наличии есть только коммерческий транспорт, самый небольшой вариант для пассажиров — Caddy, собранный в Польше. Есть пяти- и семиместная модель авто. Первый вариант — на короткой базе, цена него начинается от 34 000 долларов (около 110 000 рублей). Но покупку надо будет ждать около недели, пока она выедет с таможни и ее подготовят к продаже.

Также на сайте был замечен Volkswagen Touareg, но через несколько часов модель пропала. Выяснилось, что они были собраны в Словении.

— Свободных Touareg сегодня нет. Они представлены в салоне, их можно посмотреть, но их продали. У нас нет информации, когда будет поставка следующей партии. Но я могу пометить, что вы хотите эту модель, цена на нее начинается от 85 000 долларов (273 683 рублей по курсу Нацбанка на 13 сентября. — Прим. ред.), — пояснил сотрудник дилерского центра.

Поставками других моделей VW дилер сейчас не занимается. Также специалист заверил, что с ремонтом и обслуживанием новых авто, купленных в их центре, проблем не будет.

Дилер Renault сейчас продает единственную модель — кроссовер Koleos. Судя по сайту этих авто осталось не много — 22 штуки. Модель премиум комплектации стоит 127 000 рублей.

— Он собран в Южной Корее. Проблем с ремонтом и обслуживанием новых авто у нас нет, — сообщил сотрудник центра.

Выяснилось, что других моделей Renault дилер не ждет, в центре можно посмотреть только машины с пробегом.

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