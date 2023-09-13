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В деревне под Гродно сельчанин строит мини-небоскреб

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  • 13.09.2023, 21:52
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В деревне под Гродно сельчанин строит мини-небоскреб

Фотофакт.

В деревне Вертилишки на Гродненщине бывший москвич, а ныне местный житель задумал построить жилой дом в стиле небоскребов «Москва-сити», пишет газета «Перспектива».

Необычный объект из металла и стекла строится на улице Трудовой в агрогородке под Гродно. Формы, конструкции из стекла и металла выглядят как мини-небоскреб, похожий на новомодные бизнес-центры.

Оказалось, что «чудо-дом» строит для себя уроженец Москвы, оставшийся жить в Беларуси после службы в армии в 1982-1984 годах.

- Сначала жил в Гродно, потом перебрался в Вертелишки и занялся небольшим бизнесом, связанным с ремонтом авто, - пояснил Сергей из Вертилишек.

А недавно «загорелся» новым проектом - построить дом по конструкции, как у небоскребов «Москва-сити», когда металлический каркас обшивается стеклопакетами. Мужчина надеется, что первый стеклянный проект привлечет людей, и кто-то заинтересуется и захочет такой же.

- Поставить аналогичное здание можно где угодно, главное, чтобы участок был, - уверен сельчанин.

Строительство «сельского небоскреба» идет с 2019-го. У мужчины нет специального строительного образования, но есть высшее техническое и жажда осуществить необычный проект.

- Пару лет назад консультировался с дизайнерами из Москвы и Питера — они в восторге, - говорит хозяин необычного дома.

Из-за дороговизны стройка пока идет черепашьим шагом, но все же продвигается. Дом строится по типу «термоса», когда снаружи стекло, а внутри все будет зашиваться. На второй этаж ведет винтовая лестница, а на верхнем этаже — цветные стекла. На закате и восходе дом наполняется красивым светом.

- Конкретных сроков по завершению проекта не ставлю. Дострою и сам буду здесь жить, - добавил мужчина.

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