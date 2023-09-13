Сколько будет стоить iPhone в Беларуси 13.09.2023, 22:14

Официально продукция Apple в нашу страну не поставляется.

Вечером 12 сентября Apple представила свои смартфоны нового поколения. В США iPhone 15 будет стоить от 799 долларов, продажи стартуют 22 сентября. Официально продукция Apple в Беларусь не поставляется. Но предложения о предзаказе на новый «айфон» уже появились и в Беларуси. Office Life узнал, во сколько обойдется такой гаджет для белорусов.

Сразу в нескольких компаниях предупредили, что цены пока условные и будут сильно отличаться в зависимости от объема памяти смартфонов. Предзаказ с точной стоимостью можно оставить 22 сентября, а уже 23-го — забрать гаджет.

К примеру, iPhone Pro Max 15 c 256 ГБ памяти производитель анонсирует по цене от 1199 долларов, у нас же он будет стоить примерно 1800 долларов в эквиваленте. Как объясняют поставщики, предварительно стоимость, скорее всего, будет на 600 долларов больше, чем сейчас просят за iPhone Pro Max 14. Последний стоит минимум 3,9 тыс. рублей, или около 1200 долларов в эквиваленте.

В целом же поставщики «яблочной» техники говорят, что в сентябре-октябре за новый iPhone придется заплатить около 2000 долларов. Такую стоимость ожидают по опыту прошлого года, когда продавали айфоны 14-го поколения. Цена внушительная, поэтому в одном из магазинов техники нам честно признались: предоплату за предзаказ не берут. В прошлом году на iPhone 14 было 80 заявок, но, узнав цену, в итоге лишь единицы решились выкупить гаджет.

Продавцы прогнозируют, что уже к ноябрю цена может снизиться примерно на 200 долларов. Но до Нового года стоимость iPhone 15 будет не ниже 1500 долларов в эквиваленте. При этом iPhone 14 сейчас можно найти за 800 долларов.

Напомним, из-за войны в Украине в марте прошлого года импорт новых устройств компании Apple в Беларусь был временно ограничен. Уже в этом году США запретили поставлять на белорусский рынок некоторые виды техники — среди них смартофоны дороже 300 долларов, то есть практически вся продукция Apple. Однако в Беларуси легализовали параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя. Впрочем, возможность ввозить такой импорт была и до этого.

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