В Минске в больницу доставили мужчину без сознания и документов
- 14.09.2023, 1:02
Для лечения нужна была его медкарта — какой выход нашли.
В одну из больниц Минска доставили мужчину в бессознательном состоянии без документов. Чтобы правильно поставить диагноз и назначить лечение, нужна была его медицинская карта — медики обратились в Госкомитет судмедэкспертиз, сообщает пресс-служба ведомства.
1 сентября прохожий на автобусной остановке заметил мужчину в бессознательном состоянии. Он вызвал скорую, а те доставили мужчину в одну из больниц Минска. Документов при нем не было.
Для правильного выбора лечения врачам необходимо было узнать медицинскую историю больного. За помощью обратились к судебным экспертам.
У мужчины сняли отпечатки пальцев. В базе нашлось совпадение — оказалось, что пациентом является 65-летний минчанин.
«Следует отметить оперативность работы судебных экспертов, так как родственники минчанина к моменту уведомления даже не предполагали, что с членом их семьи что-то случилось», — рассказали в комитете.
В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает, однако он продолжает находиться под наблюдением врачей.