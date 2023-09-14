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Блинкен объявил о конце миропорядка эпохи после Холодной войны

  • 14.09.2023, 3:32
Блинкен объявил о конце миропорядка эпохи после Холодной войны
Энтони Блинкен

Международные отношения претерпели серьезные изменения.

Международные отношения в наши дни существенно отличаются от установившихся после Холодной войны, старого миропорядка больше нет, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с лекцией в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса. Трансляция шла на YouTube.

«То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это его конец», — сказал Блинкен.

Завершение эпохи Холодной войны вызывало надежды на установление стабильности и мира, международного сотрудничества, распространению прав человека, политической либерализации и экономического взаимодействия, рассказал он, отметив, что прогресс действительно был. Некоторые смертельные болезни были искоренены, более миллиарда человек вырвались из нищеты, а число конфликтов между странами достигло исторических минимумов.

Были в это время и серьезные вызовы, признал госсекретарь: война в Югославии, геноцид в Руанде, 11 сентября и война в Ираке, мировой финансовый кризис 2008 года, война в Сирии, пандемия коронавируса и другие.

Крушение того миропорядка случилось не моментально, а причины такого слома будут еще долго причинами для споров, считает Блинкен. Он отметил, что десятилетия относительной геополитической стабильности уступили место конкуренции США с усиливающимися авторитарными ревизионистскими державами.

Госсекретарь назвал действия России в Украине «самой непосредственной, наиболее острой угрозой международному порядку, закрепленному в Уставе ООН» и его ключевым принципам территориальной целостности, суверенитета, универсальных прав человека. Китай же представляет самой «наиболее серьезную долгосрочную проблему» так как тот не только стремится изменить миропорядок, но и обладает все большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью для ее достижения.

Блинкен перечислил и другие тренды современности: ресурсы корпораций конкурируют с ресурсами национальных правительств; террористы, способные нанести катастрофический ущерб; появляются транснациональные преступные организации; некоторые правительства используют незаконные субсидии и украденную интеллектуальную собственность для получения несправедливого преимущества в важных секторах экономики.

Технология и глобализация «опустошили и вытеснили целые отрасли промышленности», а политики не смогли помочь пострадавшим работникам, подчеркнул госсекретарь, отметив, что неравенство резко выросло: с 1980 по 2020 год 1% самых богатых накопили столько же богатства, сколько 50% самых бедных.

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