В Петрикове спасатель сделал предложение своей девушке так, что оно набрало 350 тысяч просмотров в Tik Tok 14.09.2023, 4:42

Видео.

Начальник дежурной смены Петриковского райотдела МЧС Александр Дашкевич сделал своей девушке предложение с привлечением служебной техники и снял это на видео. Ролик в Tik Tok МЧС набрал за неделю 350 тысяч просмотров и более 15 тысяч лайков.

Спасатель вместе с коллегами на нескольких машинах приехал к петриковской гимназии, где девушка работает учителем английского языка. Там выстроились школьники, а его избранница вышла на козырек здания.

Александр подобрал удачный момент — день, когда в гимназии отрабатывалась эвакуация. В итоге он поднялся к ней по автолеснице, а уже на земле сделал предложение.

Самый популярный комментарий под видео скептичен: «А девушка заранее подготовилась, маникюр сделала».

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