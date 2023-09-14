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Фотофакт: Путин принял униженную позу перед Ким Чен Ыном

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  • 14.09.2023, 7:44
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Фотофакт: Путин принял униженную позу перед Ким Чен Ыном

Глава РФ повтоил «раболепную» позицию диктатора Лукашенко.

Глава КНДР Ким Чен Ын во время своего визита в Россию, судя по всему, чувствовал себя хозяином положения.

К такому выводу пришли пользователи Сети, анализируя кадры его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, передает dialog.ua.

Ким и Путин провели небольшую пресс-конференцию перед своими переговорами.

Судя по языку тела обоих лидеров, кореец чувствовал себя хозяином положения, а Путин утратил самоуверенность.

В Сети обратили внимание на то, что на пресс-конференции Путин повторил «раболепную» позу, которую совсем недавно рядом с ним принимал белорусский диктатор Александр Лукашенко.

«Красноречивый язык ног! И это Украина еще ничего не начинала…

Самое главное, что все по плану, так и было задумано: пункт 13586.95/42 пригласить Ына и попросить у него хоть что-нибудь.

Скоро вообще на коленях будет сидеть.

Еще чутка, и будет кланяться и вставать на колени перед Ыней.

Так выглядит «многополярный мир» Пыни. Видно сразу, кто тут нищеб*од и проситель.

Все идет по плану. Ползание на коленях перед Ыном было задумано еще до «СВО».

Хозяин обоим - господин Си, а это так, мелкие холопы», - пишут комментаторы.

Отметим, что главной темой беседы Путина с Кимом стали поставки северокорейского вооружения в Россию. За полтора года «спецоперации» РФ истратила большую часть своих запасов снарядов и военной техники, в связи с чем начала испытывать проблемы на фронте. Теперь «вторая армия мира» вынуждена клянчить оружие у нищей КНДР.

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