Рубка провалилась, огонь расплавил «Минск»: новые детали уничтожения БДК 14.09.2023, 8:12

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Мощный пожар расплавил корабль РФ.

В результате ударов ракет в Севастополе подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск» оккупантов РФ, вероятно, получили критические повреждения, заявил представитель Главного управления Минобороны Андрей Юсов.

«Это значительные поражения. Можно сейчас говорить, что, с большой вероятностью, восстановлению (подлодка и корабль - ред.) не подлежат», - подчеркнул он в эфире телемарафона.

БДК «Минск» восстановить невозможно

Как говорится в аналитической публикации исследователей ORYX, Россия потеряла БДК «Минск», ведь корабль получил повреждения, после которых его невозможно восстановить.

Аналитики указывают, что имеется достаточно визуальных подтверждений, чтобы сделать вывод, что корабль РФ класса Ropucha «уничтожено, а не просто повреждено».

При этом отдельные детали на ряде фотографий поврежденного «Минска» говорят о том, что БДК оккупантов действительно уничтожен, подчеркнули OSINT-расследователи.

Мощный пожар расплавил корабль РФ

Как уточняют аналитики специализированного портала Defence-ua, на фото видно, что разные части корабля, несмотря на то, что он находится в сухом доке, имеют разный крен.

Подчеркивается, что БДК «Минск» либо опрокинулся с опор, либо его корпус преломлен, а учитывая разность крена кормы, центральной и носовой части – вполне возможно, что разломлен. Это вполне возможно в случае длительного пожара, когда металлические переборки из-за высокой температуры пожара теряют свою прочность и «текут».

Однако не исключено, что россияне приняли решение частично затопить сухой док для того, чтобы притопить корабль и потушить пожар.

«Также можно определить эпицентр пожара. Он пришелся на центральную часть корабля, там, где находится моторное отделение. Труба корабля при этом не просматривается, как вообще центральная надстройка, которая скорее всего провалилась в корпус из-за ослабления прочности конструкций в результате пожара. Конечно и все радиолокационное оборудование на мачте уничтожено», - добавили военные аналитики.

Напомним, 13 сентября на Севастопольском морском заводе прогремели мощные взрывы. В Минобороны РФ признали повреждение двух кораблей. ОSINT-исследователь М.Т. Андерсон считает, что могли быть повреждены: большой десантный корабль РФ и подлодка, которая является носителем ракет «Калибр».

Напомним, ранее появились новые детали мощных взрывов в Севастополе. В ГУР подтвердили повреждение двух судов во время ночной атаки на Севастопольский морской завод.

Ранее СМИ рассказали, чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе. Удар по кораблям РФ в Севастополе говорит о высокой организации спецоперации украинской стороной.

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