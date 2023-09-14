СМИ: Китай всерьез рассматривает сценарий распада России на части 14.09.2023, 8:28

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Кремль уже начал испытывать дискомфорт от китайского доминирования.

Высокопоставленные чиновники Китая всерьез рассматривают распад России, если нынешний глава Кремля Путин потеряет власть.

Издание Internationale Politik Quarterly пишет, что ряд частных бесед с высокопоставленными китайскими собеседниками подтверждает, что руководство Китая обеспокоено возможностью распада России в случае потери власти российским диктатором.

Китайские лидеры одержимы идеей стабильности, и сам риск появления нестабильного соседа на территории нынешней России, который может стать убежищем для террористических группировок, вызывает у пекинского руководства ужас, отмечают журналисты издания.

«Они опасаются, что такая нестабильность может перекинуться на Китай», - отмечено в материале.

На нарративном уровне во внутреннем дискурсе России и Китая существуют значительные расхождения по важнейшим аспектам сотрудничества двух стран, в том числе по вопросам евразийской связности, доли Китая в Арктике, масштабов двусторонних экономических обменов с высокой добавленной стоимостью, а также контрастных взглядов на историческое значение российского Дальнего Востока.

После нападения России на Украину этот разрыв увеличился по нескольким причинам.

Во-первых, амбиции Китая значительно отличаются от амбиций России. Из-за несоответствия между самовосприятием и нехваткой достаточных экономических ресурсов для достижения своих целей Россия склонна применять недобросовестную тактику.

Менталитет самодостаточности заставляет ее бросать вызов международной системе и играть роль спойлера, даже прибегать к военным действиям и ядерным угрозам, что категорически не одобряется руководством Китая.

С другой стороны, Китай активно стремится к стабильному и влиятельному положению на международной арене, что взаимосвязано с его стремлением обеспечить долговечность существующей внутриполитической системы.

Для этого небольшая нестабильность, бросающая вызов порядку безопасности под руководством США, может быть полезна, но слишком большой хаос, включая реальную ядерную угрозу, контрпродуктивен.

Россия же, напротив, испытывает дискомфорт от китайского доминирования. Есть опасения, что китайское технологическое доминирование может представлять угрозу информационной безопасности РФ, заключают журналисты издания.

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