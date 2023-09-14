ВСУ продвигаются к Вербовому: взят крупный опорный пункт россиян к западу от села 14.09.2023, 8:31

Украинская армия добилась успеха на одном из ключевых участков Запорожского фронта.

Подразделения украинской армии смогли продвинуться на Запорожском направлении фронта, добившись успеха на одном из ключевых участков передовой.

Согласно поступающей информации, ВСУ взяли под полный контроль большой опорный пункт российской армии на первой линии обороны к западу от села Вербовое.

Об этом сообщает военный эксперт Telegram-канала Kravchuk, публикуя карту продвижения украинской армии.

OSINT-аналитику удалось геолоцировать видео, ранее появившееся в Сети.

«Исходя из активности ВСУ, бойцы ведут активные бои за данный населенный пункт», - отмечает эксперт.

Ранее сообщалось, что ВСУ в районе населенного пункта Работино действуют по двум основным направлениям, расширяя плацдарм и фактически начав операцию по освобождению города Токмака.

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