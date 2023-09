Носитель «Калибров» и «парадный» Минск: что известно об уничтоженном в Севастополе флоте РФ

🇷🇺BSF: SEVASTOPOL🇷🇺

0.5M📷 from 12 Sep 2023 (07:35UTC) of Sevastopol. Let's see what the daylight brings but as of the morning of the 12th, a few key vessels in port⬇️

Admiral Makarov (Grigorovich Class)

Pr 21631 Buyan-M

Ropucha Class

...and in dry dock

1x Ropucha and 1x KILO pic.twitter.com/k5luffhdvd