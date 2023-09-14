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«Три года назад я взял «айфон» в кредит»

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  • 14.09.2023, 8:46
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«Три года назад я взял «айфон» в кредит»

Как призыв в армию сделал белоруса нищим.

«Почти три года назад я взял «айфон» в кредит, — рассказывает onliner.by белорус Никита. — Спустя какое-то время продал его из-за материальных трудностей и продолжал платить по кредиту. Сделал несколько платежей, а потом меня неожиданно забрали в армию, у меня возникли проблемы с банком. Это история о том, как я стал нищим».

Почему Никите вообще понадобился «айфон»? «Ну а почему бы и нет», — отвечает парень. Тем более платеж по кредиту составлял в районе 100 рублей в месяц — не так уж и много. «То, что меня отправят в армию, стало для меня полной неожиданностью. Я уже несколько раз получал отсрочку по здоровью, а тут внезапно оказался годен из-за каких-то изменений».

Когда парень начал служить, ему выплачивали буквально по 34 рубля в месяц — этих денег на выплаты по кредиту откровенно не хватало.

«Мне стал звонить представитель банка и спрашивать, где деньги, почему не плачу. Он стал рассказывать про пеню, возможный суд, что если я сам не могу платить, то пусть за меня это сделают родственники».

Парень решил, что вернется из армии и разберется с кредитом. «Так уж получилось, что по состоянию здоровья я оказался дома уже через четыре месяца. В банке мне предложили внести 1500 рублей за раз. При зарплате 1000—1500 рублей я не мог этого сделать. Тем более что у меня были и другие финансовые трудности».

Никита не платил. И, как это обычно бывает в подобных случаях, в один прекрасный день зашел в приложение посмотреть баланс на карте — а там минус 4400 рублей. Деньги ушли банку, выдавшему кредит.

«Я стал понимать, что каждая копейка, которая придет мне на карту в качестве зарплаты, пойдет не мне, а банку в счет долга. Получается, я работал бесплатно, иногда не было денег даже оплатить талончик. Дошло до того, что мне пришлось работать, не получая денег, ездить на работу зайцем. А когда меня поймали ревизоры и дали штраф, мне даже было нечем оплатить его».

Спустя некоторое время Никита все же договорился с представителем ОПИ, что с него будут списывать только 50% зарплаты. Ему на карту вернули часть ранее списанных денег. «Теперь на мне висит долг в районе 3000 рублей».

«В результате из-за судов и пени я должен выплатить примерно вдвое больше, чем взял в кредит. Могу дать совет: старайтесь платить по кредиту исправно, иначе можете попасть в неприятности».

Банк: при наличии подтверждения финансовых проблем клиенту могут предоставить кредитные каникулы

Журналисты попросили у банка дать комментарий о ситуации Никиты. Нам пояснили следующее:

«В целях снижения кредитной нагрузки на граждан в связи с ухудшением финансового положения и невозможностью надлежащего исполнения ими обязательств по кредитным договорам банк в индивидуальном порядке рассматривает возможность предоставления гражданам (при наличии подтверждающих документов) отсрочки возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им (кредитных каникул) с одновременным продлением срока возврата (погашения) кредита.

Таким образом, в случае возникновения у клиента проблем с погашением кредита ему необходимо обратиться в банк с заявлением о невозможности исполнения им своих кредитных обязательств с указанием причины ухудшения финансового положения».

К слову, Никита перед уходом в армию не обращался в банк с просьбой о предоставлении кредитных каникул.

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