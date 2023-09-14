Пять морских дронов атаковали российский корабль «Сергей Котов» в Черном море 1 14.09.2023, 8:54

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Судно несло авиационную группу и ракеты.

Министерство обороны России заявило, что утром 14 сентября надводные беспилотники совершили атаку на корабли Черноморского флота РФ.

Захватчики заявили, что 5 морских безэкипажных катеров атаковали патрульный корабль «Сергей Котов». Об этом сообщает пресс-служба минобороны РФ.

По информации захватчиков, атака морскими дронами на патрульный корабль произошла в акватории Черного моря. Оккупанты заявили, что дроны пытались атаковать цель около 5 часов утра.

В то же время минобороны РФ по традиции отчиталось об «успешном уничтожении всех дронов».

«В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля», – заявили оккупанты.

Стоит отметить, что патрульный корабль «Сергей Котов» может быть вооружен модульным ракетным комплексом «Калибр-К» с ракетами Х-35 или ракетами семейства «Калибр». Кроме того, на патрульном корабле размещается авиационная группа – 1 вертолет Ка-27ПС или Ка-29, или Ка-52К и до четырех БПЛА в палубном ангаре.

Напомним, утром 14 сентября вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Сообщается об уничтожении российской системы ПВО.

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