Путин клянчил, Ким кобенился 2 Алексей Рощин

14.09.2023, 9:12

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Слезайте, приехали.

«Путин встретился с корейским лидером Ким Чен Ыном и на прощанье помахал ему рукой».

Разрыдаться можно от умиления. Поди ж ты, и ручкой помахал - кровавому лидеру абсолютно античеловеческой страны. И то, о чем конкретно договаривались эти два диктатора, во всех официальных сообщениях деликатно обходят молчанием. Прямо всерьез какой-то любитель «официального телевизора» может подумать, что они встречались, чтобы Путин «показал Ыну возможности ТОФ» и заодно обоих обуял зуд «обменяться мнениями».

Хотя никакие мнения обоим нахрен не нужны; Путин клянчил у Ына оружие и боеприпасы (а то три дня на взятие Киева как-то затянулись, свои кончаются), Ын кобенился и норовил выпросить у Путина взамен чего-нибудь особо запретное - может, химическое и бактериологическое оружие, может, атомную бомбу. А чего не дать? Россия ведь «щедрая душа», как известно. Да и о чем еще говорить этим милым людям?

При этом КНДР - это ведь прямое и самое откровенное воплощение того «Нового мирового порядка», к которому сейчас неумолимо сползает весь мир, и с которым, по мнению зет-романтиков с большой дороги, типа Чадаева и Ольшанского, якобы «борется Россия». КНДР - это Китай в кубе, настоящая, без шуток, страна победившего коммунизма. Жители питаются травой (если предложат есть и жуков - не откажутся), частной собственности нет, вместо денег - талоны, никаких путешествий с «углеродным следом» вообще даже не предполагается, даже на поездку из города в город внутри КНДР надо получать разрешение, ни судов, ни парламентов - в общем, мечта Клауса Шваба.

И именно КНДР теперь - лучший (или даже единственный) друг Российской Федерации и ее богоспасаемого населения. Слезайте, приехали.

Алексей Рощин, t.me

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