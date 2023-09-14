закрыть
14 сентября 2023, четверг, 9:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин клянчил, Ким кобенился

2
  • Алексей Рощин
  • 14.09.2023, 9:12
  • 5,896
Путин клянчил, Ким кобенился

Слезайте, приехали.

«Путин встретился с корейским лидером Ким Чен Ыном и на прощанье помахал ему рукой».

Разрыдаться можно от умиления. Поди ж ты, и ручкой помахал - кровавому лидеру абсолютно античеловеческой страны. И то, о чем конкретно договаривались эти два диктатора, во всех официальных сообщениях деликатно обходят молчанием. Прямо всерьез какой-то любитель «официального телевизора» может подумать, что они встречались, чтобы Путин «показал Ыну возможности ТОФ» и заодно обоих обуял зуд «обменяться мнениями».

Хотя никакие мнения обоим нахрен не нужны; Путин клянчил у Ына оружие и боеприпасы (а то три дня на взятие Киева как-то затянулись, свои кончаются), Ын кобенился и норовил выпросить у Путина взамен чего-нибудь особо запретное - может, химическое и бактериологическое оружие, может, атомную бомбу. А чего не дать? Россия ведь «щедрая душа», как известно. Да и о чем еще говорить этим милым людям?

При этом КНДР - это ведь прямое и самое откровенное воплощение того «Нового мирового порядка», к которому сейчас неумолимо сползает весь мир, и с которым, по мнению зет-романтиков с большой дороги, типа Чадаева и Ольшанского, якобы «борется Россия». КНДР - это Китай в кубе, настоящая, без шуток, страна победившего коммунизма. Жители питаются травой (если предложат есть и жуков - не откажутся), частной собственности нет, вместо денег - талоны, никаких путешествий с «углеродным следом» вообще даже не предполагается, даже на поездку из города в город внутри КНДР надо получать разрешение, ни судов, ни парламентов - в общем, мечта Клауса Шваба.

И именно КНДР теперь - лучший (или даже единственный) друг Российской Федерации и ее богоспасаемого населения. Слезайте, приехали.

Алексей Рощин, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников