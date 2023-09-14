Стало известно, как новые авто «шпионят» за своими хозяевами 14.09.2023, 9:17

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Какую информацию о водителях собирают самые известные бренды?

Ваша машина шпионит за вами. Если ваш автомобиль был сделан в последние несколько лет, то он, вероятно, собирает такую конфиденциальную информацию о вас, как ваша раса, вес и даже сексуальная активность. А автомобили Volkswagen знают, пристегнуты ли вы ремнем безопасности и насколько сильно вы нажимаете на тормоза.

Проект компании Mozilla Privacy Not Included обнаружил, что все крупные автомобильные бренды не придерживаются основных стандартов конфиденциальности и безопасности в новых моделях с подключением к интернету. Все 25 брендов, которые Mozilla проверила, не прошли тест организации. Так, компания обнаружила, что самые разные бренды — в том числе BMW, Ford, Toyota, Tesla и Subaru — собирают данные о водителях, включая расу, выражения лица, вес, информацию о здоровье и место, где вы едете. Согласно Mozilla, некоторые из проверенных автомобилей собирали сведения, о которых вы никогда не могли бы и подумать: например, информацию о сексуальной активности, расе и иммиграционном статусе.

Современные автомобили используют множество инструментов для сбора данных, включая микрофоны, камеры и телефоны, которые водители подключают к своим автомобилям. Производители также собирают данные через свои приложения и веб-сайты, а затем могут продавать их или делиться ими с третьими лицами.

Худшим нарушителем стал Nissan, заявила Mozilla. Политика конфиденциальности этого автопроизводителя предусматривает, что он собирает информацию, включая сексуальную активность, данные диагностики здоровья, а также генетические данные, хотя нет никаких подробностей о том, как именно эти данные собираются. Nissan оставляет за собой право делиться и продавать «преимущества, характеристики, психологические тенденции, склонности, поведение, отношения, интеллект, способности и склонности» брокерам данных, правоохранительным органам и другим третьим лицам. «Если мы собираем или обобщаем персональные данные, мы соблюдаем все действующие законы и обеспечиваем максимальную прозрачность», — передает слова представителя Nissan издание Gizmodo.

Другие бренды выглядят не намного лучше. Volkswagen, например, собирает информацию о вашем поведении за рулем, например, ваш ремень безопасности и торможение, и сочетает это со сведениями о вашем возрасте и поле, в том числе для целевой рекламы. Политика конфиденциальности Kia оставляет за собой право контролировать вашу «сексуальную жизнь»; а Mercedes-Benz поставляет автомобили с предварительно установленным в своей информационно-развлекательной системе приложением TikTok, у которого есть свои серьезные проблемы с конфиденциальностью.

«BMW NA [BMW of North America] предоставляет своим клиентам исчерпывающие замечания о конфиденциальности данных относительно сбора их личной информации. Для индивидуального контроля BMW NA позволяет водителям транспортных средств делать детальный выбор относительно сбора и обработки их личной информации», — сообщил пресс-секретарь BMW. При этом он добавил, что BMW не рассматривала исследование, но (само собой) «не продает личную информацию своих клиентов» и принимает «комплексные меры для защиты данных своих клиентов».

Пресс-секретарь Mercedes-Benz Андреа Берг отказалась от комментариев, поскольку компания не рассматривала исследование, но сказала, что программа MercedesMe Connect предоставляет пользователям возможность изменять настройки конфиденциальности и отказываться от определенных сервисов. Другие производства, названные в этой истории, с которыми связалось издание Gizmodo, пока отказались от комментариев.

Mozilla заявила, что не смогла определить, шифруют ли бренды какие-либо данные из тех, что они собирают; и только Mercedes-Benz ответила на вопросы организации. Mozilla также обнаружила, что многие автомобильные бренды занимаются «отмыванием конфиденциальности» или предоставлением потребителям информации, свидетельствующей о том, что им не нужно беспокоиться о проблемах конфиденциальности, в то время как все как раз наоборот.

Многие ведущие автопроизводители подписали «Принципы защиты конфиденциальности потребителей» Альянса за автомобильные инновации (Alliance for Automotive Innovation). Но по словам Mozilla, это ни к чему не обязывающий набор расплывчатых обещаний, организованных самими автопроизводителями.

Вопросы вокруг согласия тоже, по сути, шутка. Subaru, например, говорит, что будучи пассажиром автомобиля, вы считаетесь «пользователем», который по умолчанию дал компании согласие на сбор личной информации. Mozilla заявила, что ряд автомобильных брендов утверждают, что водители должны информировать пассажиров о политике конфиденциальности своей машины, как будто эта политика конфиденциальности понятна в первую очередь для водителей. Toyota, например, имеет созвездие из 12 различных политик конфиденциальности для тех, кто получает удовольствие от чтения юридических документов.

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