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«Сколько можно?»: россияне набросились на Шойгу из-за новых взрывов в Крыму

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  • 14.09.2023, 9:25
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«Сколько можно?»: россияне набросились на Шойгу из-за новых взрывов в Крыму

Главе Минобороны РФ предъявили претензии.

Граждане страны-агрессора России устроили очередную истерику из-за новых взрывов во временно оккупированном Крыму. Россияне пожаловались, что над захваченным полуостровом свободно летают дроны и предъявили претензии министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Также в РФ высмеяли заявления российского минобороны о якобы успешной работе ПВО в Крыму. Истерику россияне устроили в пропагандистских Telegram-каналах, пишет obozrevatel.com.

Россияне заявили, что над домами в Евпатории ночью летали БПЛА. При этом обвинили министерство обороны РФ в отсутствии противовоздушной обороны на захваченном полуострове.

Граждане РФ упрекнули оккупационную «власть» Крыма, которая еще в прошлом году хвасталась тем, что полуостров якобы полностью защищен средствами ПВО.

Кроме того, россияне напомнили о заявлении главы РФ Владимира Путина о том, что война против Украины «идет по плану». Граждане РФ возмущены, что на фоне таких заявлений БПЛА атакуют объекты в Крыму.

Вместе с тем в РФ высмеяли заявления министерства обороны Россия о якобы успешной работе ПВО. Россияне пожаловались, что БПЛА, вероятно, в очередной раз «сбили» кораблями или складами с боеприпасами.

Напомним, накануне пропагандисты спросили у Шойгу победит ли страна-террорист Россия в войне против Украины. На что он без слов дал понять, что победы оккупантам не видать.

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