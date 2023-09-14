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«Мама сказала: домой без жены не возвращайся»

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  • 14.09.2023, 9:34
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«Мама сказала: домой без жены не возвращайся»

Как китаец прилетел в Беларусь искать невесту.

«Если найду себе здесь супругу, приглашу тебя на свою свадьбу на остров Хайнань», — в очередной раз расплывается в улыбке Ян Кун и жмет на прощанье руку. Кажется, он реально готов позвать меня туда, где «на берегу моря растут пальмы и жара круглый год».

Несколько дней назад парень прилетел в Минск из Гуанчжоу лишь с одной целью — познакомиться с будущей женой. Похоже на розыгрыш, но собеседник убеждает, что все на самом деле. О том, какие девушки ему нравятся и почему он намерен искать именно жену-белоруску, журналисты onliner.by расспросили Ян Куна и его близкого друга Александра.

«Раньше не хотел семью, но теперь созрел к серьезным отношениям»

Ян Куну 38. Он живет в курортном городе-миллионнике Санья на самом юге Китая и владеет ивент-компанией. В свое время он учился в Бишкеке, там освоил русский язык и выучил английский. Работал в различных китайских городах, но в итоге обосновался на острове Хайнань. Там и познакомился с Александром, которого называет своим «белорусским братом».

Ян презентует себя как человека, который любит веселиться, путешествовать, читать книги по философии и медитировать. Его друг с этим соглашается.

— Впервые мы встретились с ним в 2012-м, — вспоминает белорус. — Я тогда жил в Киеве и просто прилетел на Хайнань как турист на месяц. Мне на острове так понравилось, что решил переехать. С Яном нас познакомил общий друг, и впоследствии мы решили, что будем работать вместе. Занимались многим: приглашали артистов, открыли свой бар, сделали сайт для правительства острова Хайнань, организовывали мероприятия… Последние три года я занимаюсь видео, а начинал в Китае вообще с того, что работал на фабрике змеиных лекарств. Продавал кровь, желчь, пенисы змей, которые считаются средством для усиления потенции.

Самое интересное, что прежде я познакомился с младшим братом Яна. Мы когда-то учились с ним в Могилеве в одном университете, и я помогал ему решать бытовые вопросы. Кто же знал, что пройдет время и уже Ян будет помогать мне в Китае.

Как же возникла задумка искать невесту? Парни уверяют, что идея появилась совершенно спонтанно.

— Весной я расстался с девушкой, вместе с которой прожил пять лет, — продолжает Александр. — И как-то мы сидели, общались, и я ему сказал: «Поеду в Беларусь — найду себе новую девушку. Хотя нет, еще не готов. Может, лучше тебе?» И он реально загорелся этой идеей. Мы планировали приехать в Минск в августе, но перенесли все на сентябрь.

Ян прежде никогда не был в браке, самые длительные отношения уместились в три года. Он посвятил всю жизнь бизнесу и считает, что время для серьезных отношений наконец-то настало.

— Еще несколько лет назад я не хотел жениться, не хотел детей, но потом мое мировоззрение изменилось — я готов к семейным отношениям. Считаю, что семья — это самая важная часть жизни, — говорит собеседник. — Я был в Беларуси 10 лет назад. К тому моменту посетил разные страны, но именно в Беларуси мне понравилось больше всего. Во-первых, мне показалось, что люди здесь очень спокойные и добрые. Во-вторых, Минск очень зеленый, как будто город-парк. Ну а в-третьих, девушки здесь очень красивые, мне понравились.

Когда смотрю в глаза белорусок, мне кажется, что у них очень чистая душа.

С той поездки прошло много лет, но своего мнения я не изменил. Кроме того, сейчас между нашими странами крепкие отношения, есть безвиз, можно часто летать и развивать бизнес. И если у меня сложится, я бы хотел вместе со своей женой жить как в Беларуси, так и в Китае. Думаю, ей очень понравится в Санья: у нас весь год тепло и светит солнце.

Как близкие отреагировали на мое желание? Мама сказала: «Если не найдешь жену, домой не приезжай». Она поддерживает меня и спокойно относится к интернациональным бракам — тем более жена моего родного братишки родом из Молдовы. А вот друзья в меня не верят. Говорят, что слишком мало времени на поиски.

— А почему не ищешь жену среди китаянок?

— Думаю, ее можно найти и в Китае, но, если честно, белоруски мне нравятся больше.

Познакомился с девушкой в церкви и пошел с ней выгуливать собаку

Собеседники убеждают, что намерения у Яна самые серьезные. Жених даже сделал в Китае документ, подтверждающий, что он свободен и не состоит ни с кем в семейных отношениях. В Минске он планирует провести две недели. Если ничего не получится, готов задержаться еще на какое-то время, а потом вернется в Санью.

Как он собирается искать девушку? Тусовки парень не любит, поэтому знакомства в барах было решено вычеркнуть из списка. Поначалу ставку сделали на Tinder, однако у Яна там не сложилось, лайки пролетали мимо него. В итоге китаец начал знакомиться на улицах города. Говорит, белоруски реагируют на него адекватно, жесткой реакции со стороны девушек не было. А с одной он даже отправился выгуливать собаку.

— Поскольку Ян — человек верующий, крещенный в католической церкви, он решил посетить в Минске храмы [разных конфессий] и в одном из них подошел к девушке, — говорит Александр. — Так как они громко разговаривали, их попросили выйти на улицу. После этого друг на два часа исчез. Оказалось, пошел выгуливать с девушкой ее собаку, и я случайно встретил их в парке Горького. Ян потом показал мне ее Instagram — она просто великолепная девушка. Сейчас они переписываются, однако на свидание пока не ходили. Но, как мне кажется, она ему подходит.

К потенциальной невесте у нашего героя есть несколько пожеланий: чтобы уважала его религиозные взгляды, не курила, разговаривала на английском и любила путешествовать.

— Мне без разницы, сколько ей лет и какого она роста. Это не имеет абсолютно никакого значения. Если она сейчас не хочет ребенка, отнесусь спокойно и к этому. Я тоже пока не хочу. А хочу, чтобы мы максимально много времени посвящали именно друг другу и делали вместе то, что нравится. Должна ли она работать? Мне все равно! Она может развивать свой бизнес, может делать его вместе со мной, а может вообще быть домохозяйкой — как захочет. В любом случае я буду помогать ей всем, чем смогу. Обеспечу ли я ее удобствами? Конечно. Купить жене ту же машину — это не проблема.

Что касается различий в менталитете… Какая разница, какой ты нации, какой культуры? Главное, чтобы человек был хороший, добрый. Для меня это самое главное.

Ян Кун искренне верит в успех своей задумки, даже несмотря на то что дал себе на поиск девушки каких-то две недели.

— Александр, а вам не кажется, что желание Яна немного наивное и не особо осуществимое? — спрашиваю напоследок у белоруса.

— Действительно, в этом есть немного наивности, и я прекрасно понимаю, что это, скорее всего, какая-то утопия. Но мы дружим 10 лет, я вижу, что он живет идеями и мечтами. Ощущаю, что они могут быть неосуществимы, но я все равно стараюсь ему помочь, чтобы друг был счастлив. Хотя иногда его идеи действительно выстреливают. Так что почему бы и в этой ситуации всему не сложиться? Такой вероятности я не исключаю. Я никогда не думал, что прямо в церкви можно познакомиться с девушкой, а у него это получилось.

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