В России прогремел взрыв на заводе, выпускающем военную технику 14.09.2023, 9:41

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Предприятие производит боевые машины пехоты.

В Кургане (РФ) 13 сентября во время сварочных работ в цеху «Курганмашзавода» произошел взрыв. Пострадали двое сотрудников предприятия, они получили ожоги.

СМИ сообщили, что ЧП случилось в цеху, где собирают топливные баки для БМП. Заявляется, что причиной взрыва может быть нарушение техники безопасности. Мол, вспыхнули пары керосина.

Потерпевшие – 25-летний сборщик Владимир П. и 38-летний сварщик Алексей К. С различными ожогами они были доставлены в местную больницу.

В росСМИ сообщают, что возник пожар, который «в короткий срок был потушен работниками цеха».

Курганмашзавод

ПАО «Курганмашзавод» – это единственный в России завод, который специализируется на производстве боевых машин пехоты и машин на их базе. С 2019 года входит в состав АО НПО «Высокоточные комплексы» государственной корпорации страны-агрессора «Ростех».

Находится под международными санкциями Евросоюза, США, Канады, Швейцарии, Японии, Украины, Австралии. Новой Зеландии и других.

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