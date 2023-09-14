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Те, кто обращался ко льготникам для того, чтобы сэкономить на растаможке, столкнулись с неожиданной проблемой

  • 14.09.2023, 9:48
Те, кто обращался ко льготникам для того, чтобы сэкономить на растаможке, столкнулись с неожиданной проблемой

Белорусам становится все сложнее пригнать авто из ЕС.

Недавно СМИ рассказывали про белоруса, который ввозил и перепродавал автомобили из Европы, но при этом не оформлялся как ИП. Машины растаможивал через льготников, таким образом недоплачивая 50% от необходимых платежей. Вскоре им заинтересовалась налоговая.

Стали ли контролирующие органы активнее интересоваться «пригонщиками» авто из ЕС? Onlíner задал такой вопрос тем, кто работает в этой сфере. Один из собеседников заверил, что это первый подобный случай на его памяти.

Максим, занимающийся пригоном авто из ЕС два с половиной года, тоже не смог отметить особую активность со стороны налоговой в последнее время.

— Сейчас можно выделить отдельную «профессию» на рынке услуг — люди, которые ищут льготников и пытаются с ними договориться. Эти «помогаторы» берут по 500 евро, — рассказывает Максим. — Сами льготники тоже запрашивают не меньше €500—1000. Видимо, у человека из новости была своя база людей, готовых оформить на себя авто. И он по доверенности ввозил к нам машины, которые впоследствии перепродавались.

Таможенные органы и налоговая, как мне известно, работают в паре, отслеживают все перемещения товаров. Поэтому выйти на такого перегонщика им не составит труда: они увидят по базе, что условный Иванов слишком часто стал привозить машины и пересекать границу. Но я предполагаю: человек знал, на что он шел, и заработал больше, чем потратил на штраф.

К слову о людях, имеющих «скидки» от государства на растаможку. Максим рассказал, что в последнее время пригонщики, которые занимаются оформлением авто через льготников, столкнулись с проблемой «повторников» — то есть людей, которые уже успели воспользоваться своим «преимуществом» в текущем календарном году. Впоследствии заказчик, успевший передать льготнику предоплату или полную сумму за «услугу», теряет свои деньги. В одном из тематических чатов даже составили черный список таких «повторников».

— В связи с этим появились люди, которые помогают проверить льготников, — продолжает Максим. — А еще те, кто может помочь с реэкспортом, если вы вдруг все же наткнулись на «повторника». Чтобы не растаможивать по полной авто, его вывозят обратно в Польшу или, например, Литву. За это время ищут нового льготника и переделывают документы.

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