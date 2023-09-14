СМИ: ФСБ срочно «стряпает» специальную версию о крушении самолета Пригожина 14.09.2023, 9:55

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Скоро ее озвучат главные российские пропагандисты.

Как выяснил российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, расследование крушения самолета с Пригожиным и другими главарями ЧВК «Вагнер» фактически ведет ФСБ РФ. Именно ФСБ РФ категорически запретила СКР привлекать к расследованию МАК. А привлеченная Росавиация выполняет роль статистов. Сейчас ФСБ срочно заканчивает «стряпать» версию. И, судя по поступающей к нам информации, скоро ее озвучат главные пропагандисты.

23 сентября в рамках соглашения с ICAO российские власти должны опубликовать промежуточные данные расследования авиакатастрофы самолета Евгения Пригожина. По крайней мере, на этом настаивают представители Embraer.

Бразильский авиапроизводитель хочет доказать, что их техника надежна и не могла привести к столь печальным последствиям даже при глобальной ошибке пилотов. Разговоры про проблемы с узлами воздушного судна могут негативно повлиять на продажи Embraer.

Однако закрытие доступа к информации для международных экспертов дает следственным органам возможность любых вариаций на тему причины крушения.

Кроме того, российским коллегам поступали предложения МАК помочь расшифровать данные с бортовых самописцев и проанализировать все возможные варианты крушения.

У Росавиации, по данным источника ВЧК-ОГПУ, нет лабораторий с подобными возможностями, тем более что отечественные спецы не работали с Embraer, и разобраться будет им еще сложнее.

Несмотря на это, ФСБ запретила общение с Международным авиакомитетом из-за боязни «утечки информации». Какой именно – это уже другой вопрос.

Источник уверяет, что выгодные для российской власти заключения публиковались даже в очевидных случаях вроде жесткой посадки лайнера Уральских авиалинии в кукурузном поле, когда в результатах расследования МАК говорилось о явных ошибках пилотов, однако, по требованию сверху из них без предварительного следствия сделали героев.

И хотя Россия не выходила из Международной организации гражданской авиации, которая рекомендует хотя бы минимально информировать остальных членов о ходе расследования авиаинцидентов, даже формальные правила ICAO больше не соблюдаются. ФСБ запретила оповещать представителей даже дружественных государств о крушении пригожинского джета, ссылаясь, что это был внутренний рейс и это дело страны, где случилась катастрофа.

В условиях повышенной секретности именно внутри ФСБ РФ и «стряпается» причина катастрофы.

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