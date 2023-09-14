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Продажи квартир в Минске за август установили абсолютный рекорд

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  • 14.09.2023, 9:59
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Продажи квартир в Минске за август установили абсолютный рекорд

Такого числа сделок с недвижимостью в столице не было никогда.

Аналитики портала Realt.by выяснили, что в августе рынок столичной недвижимости установил абсолютный рекорд.

Квартиры в Минске охотно покупали и продавали в июне-июле, из-за чего были установлены максимальные значения для этих месяцев.

Впрочем, самым результативным оказался август 2023 года, показатели которого поднялись на 12% по отношению к предыдущему месяцу.

Кроме того, в последний месяц лета было проведено максимальное число сделок купли-продажи за всю историю наблюдений. Отмечается, что в августе купили 1827 квартир.

Цена на квартиры в Минске

Примечательно, что средняя цена на квартиры в столице выросла на 0,3% и достигла $1378 за квадратный метр. Разумеется, существенно на ценник недвижимости влияет количество комнат.

Один «квадрат» в «однушке», в среднем, стоил $1489. Значительно дешевле обходилось приобретение двухкомнатной квартиры, где один квадратный метр стоил $1317, а за «квадрат» в «трешке» надо было заплатить $1225. В четырехкомнатной квартире стоимость одного квадратного метра в августе составляла $1168.

Увеличение стоимости квадратного метра показали только однокомнатные квартиры в Минске, а вот остальные виды недвижимости подешевели.

Что покупали в августе чаще всего?

Чаще всего в августе покупали в Минске однокомнатные квартиры – 42% от общего числа сделок. В 33% случаев выбирали двухкомнатные квартиры и в 21% – трехкомнатные. В новых готовых домах квартиры в отчетном месяце покупали в 7% случаев.

Среди районов чаще других выбирали Центральный, Октябрьский и Ленинский, реже – Советский и Фрунзенский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных панельных и каркасных домах. В то же время чаще выбирали квартиры в сталинках – их доля увеличилась на 4%.

В каком районе покупать было выгоднее?

Цены на квартиры в Минске показали широкий разброс в зависимости от района столицы.

Значительнее всего цены за август 2023 года увеличились по таким микрорайонам, как Сторожевская –Оперный театр, Автозавод, Дрозды, где рост цен составил +3%.

В то же время наибольшее снижение цен (-4%) наблюдалось по следующим микрорайонам: Вокзал –площадь Независимости, Сельхозпоселок, Новинки.

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