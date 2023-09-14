Как сейчас учат иностранные языки в белорусских школах: рассказы учителей 1 14.09.2023, 10:03

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Английский без Британии, французский без Парижа.

Учебный год в школах начался с «обысков» — из кабинетов и библиотек выбросили все старые учебники и пособия, а из классов иностранных языков — упоминания других стран. «По поручению Лукашенко», — объяснял министр информации. «Радыё Свабода» узнало, как сейчас проходят занятия в школах.

Несколько учителей и мать одной из учениц рассказали на условиях анонимности о том, что сейчас происходит в школьных кабинетах и библиотеках.

«Колошматили все шкафы»

Анастасия (имя собеседницы изменено в целях безопасности. — Прим.) работает учителем в одной из школ областного центра. Она говорит, что после неожиданной проверки из Минобразования в шоке были даже те учителя, которые лояльно относятся к власти. По ее словам, чиновники от образования распорядились вынести из школы в подсобное помещение все старые учебники и пособия, а затем сдать их на макулатуру. Анастасия добавляет, что это касалось не только учебников истории, которые «подчистили» ранее. На этот раз досталось и учебникам иностранного языка.

— Вообще все предметы! И из кабинетов, и из библиотеки. Такой пример: одного учителя уже не было на работе, он провел уроки и пошел домой. Эти налетели, колошматили его кабинет в его отсутствие и выбросили все старые учебники и пособия. Дело в том, что среди старых учебников и пособий было много хороших, учителя ими пользовались, давали задания детям оттуда. На прощание (проверяющие. — Прим.) сказали, что учитель не имеет права приносить и показывать детям на уроке старый учебник ни по какому предмету. Потому что вдруг там есть какие-то произведения, которых нет в программе, — рассказала Анастасия.

Она добавила, что старые учебники отправляют в макулатуру. По словам собеседницы, «чистка» коснулась и различных хрестоматий, из которых учителя давали детям задания.

Анастасия полагает, что чиновники заинтересовались старыми учебниками после поручения Лукашенко, которое прозвучало 18 августа на совещании, посвященном образованию.

По его словам, родители белорусских школьников массово жалуются на учебники, по которым учатся их дети. Никаких доказательств массовости таких жалоб Лукашенко не озвучил.

«Дети учатся по хорошим учебникам, но втихаря»

Алеся (имя изменено в целях безопасности. — Прим.) преподает английский в одной из белорусских школ. Она рассказывает об изменениях, которые идут от чиновников из сферы образования с начала учебного года.

— Сказано учить английский «без погружения в среду». Это означает, что не должно быть никаких флагов, карт Великобритании, двухэтажных автобусов и всего, что напоминает Королевство. Было сказано изучать традиции и культуру Беларуси — но на английском языке! — рассказала Алеся.

Раньше в ее кабинете английского языка были изображения Лондона и тех самых двухэтажных автобусов. Что будет с оформлением теперь, учительница не знает.

Еще одно новшество, о котором рассказывает Алеся, — предложение использовать на уроках английского языка только белорусские учебники. Об этом официально сообщило и Министерство образования.

«Использование в учебном процессе учебников и пособий без грифов «утверждено Министерством образования» или «допущено Министерством образования» строго запрещено», — предупреждали учителей чиновники.

— У моей коллеги, учительницы английского, такая сложная ситуация. Она, понятно, преподает по белорусскому учебнику. Но каждый год, и на протяжении уже многих лет, она собирала деньги с родителей и заказывала в Британии специализированные издания и рабочие тетради для них. В этом году она тоже заранее заказала эти учебники и тетради. Теперь не знает, как все это обойти. Дети по ним занимаются, но втихаря, — говорит Алеся.

Жительница Гомеля Катерина на условиях анонимности поделилась, что изменилось с начала учебного года в гимназии, где учится ее дочь.

— В этом году кабинет французского и саму школу «зачистили» от всего французского и даже упоминаний об этой стране. Никаких чтобы не было Парижа и Эйфелевых башен. И это в гимназии Блеза Паскаля (французский математик и ученый середины XVII века.)! Гимназия ранее имела тесные связи с французским городом Клермон-Ферран, побратимом Гомеля. Сейчас все контакты разорваны, и всякое сотрудничество прекратилось. Пикантность ситуации в том, что гимназия находится на улице Клермон-Ферран. Не знаю, дойдет ли до изменения названия улицы, — говорит собеседница.

Согласно рекомендациям, которые выпустило Минобразования перед новым учебным годом, в этом году «в учебном процессе будут использоваться учебники, включенные в «Перечень учебных изданий, пригодных для использования в библиотечных фондах образовательных учреждений, утвержденный министром образования».

По данным министерства, в 2023/2024 учебном году актуальными остаются «реализация в образовательном процессе воспитательного потенциала предмета «Иностранный язык» в образовательном процессе, формирование у учащихся чувства «патриотизма», «гражданственности», уважения к историческому прошлому».

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