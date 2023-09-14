Медведя заметили в популярных грибных местах под Гродно

Медведя заметили в популярных грибных местах под Гродно2
- 14.09.2023, 10:19
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«До Озер уже недалеко».
Белорусы опять повстречали медведя неподалеку от человеческого жилья. Дело было в деревне Синятевка Щучинского района, расположенной на дороге из Озер в Острино. Об этом пишет NewGrogno со ссылкой на паблик гродненских грибников и ягодников, где выложили фото зверя.
Медведь, которого увидели в Синятевке, стоял всего в нескольких десятках метров от жилого дома. К слову, окрестные леса очень популярны у грибников.
«Совсем близко к Озерам. Всего 20 км», — говорит один из пользователей группы.
Видимо, предупреждает, чтобы те, кто любит походы за грибами, были внимательнее.