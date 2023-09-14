Медведя заметили в популярных грибных местах под Гродно 2 14.09.2023, 10:19

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иллюстративное фото

«До Озер уже недалеко».

Белорусы опять повстречали медведя неподалеку от человеческого жилья. Дело было в деревне Синятевка Щучинского района, расположенной на дороге из Озер в Острино. Об этом пишет NewGrogno со ссылкой на паблик гродненских грибников и ягодников, где выложили фото зверя.

Медведь, которого увидели в Синятевке, стоял всего в нескольких десятках метров от жилого дома. К слову, окрестные леса очень популярны у грибников.

«Совсем близко к Озерам. Всего 20 км», — говорит один из пользователей группы.

Видимо, предупреждает, чтобы те, кто любит походы за грибами, были внимательнее.

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