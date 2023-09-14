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Страна, нарисованная на картоне

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 14.09.2023, 10:29
  • 2,066
Страна, нарисованная на картоне

Кужугетович только руками развел.

Живем в поразительное время. Такое впечатление, что Россия это абсурдистский, фантастический роман, где соседствуют явления, не должные сосуществовать. Кремлевская дурь была всю последнюю четверть века, но раньше она была припорошена золотой пыльцой, а нынче приобрела гротескные формы.

Великий геополитик, два десятка лет кормивший Россию сказками об оружии «аналогов нет», теперь выдумал новую басню – о каком-то волшебном вооружении, «основанном на новых физических принципах».

И при этом Путин мчится на рысях во Владивосток, чтобы договариваться о закупке, как говорят эксперты, снарядного старья времен СССР у чучхейного Кимыча. При том, что по ранее сделанным заявлениям, ВПК невиданными темпами нарастил темпы производства оружия. И обтянутый кожей Дмитрий Медведев за этим строго наблюдал. Как это соотносится?

При этом, пока Васильич и Кимыч в Приморье «уху ели», по кораблям российского флота в Севастополе был нанесен удар, попавший в цель. Вероятно, часть ракет была сбита, но другие-то легли точно. Где же ПВО «аналогов нет»?

Буквально все у Путина, якобы созданное за четверть века, на поверку, стоит лишь потрогать, состоит из сгнившего картона, который можно проткнуть пальцем. Словно нарисованный очаг в каморке папы Карло, который Буратино пронзил носом.

Одна пропаганда, рапорты об успехах, обвешенное орденами по нижние фалды пиджаков начальство, но при столкновении с реальностью, все эти миражи рассеиваются. Ничто не выдерживает испытания. Нет буквально ни одной сферы – от экономики до спорта, армии и медицины, где бы реальность соответствовала болтовне и картинкам из телевизора.

И везде желание окуклиться – залезть в панцирь, словно улитка, не сумев конкурировать с миром. Ощетиниться – не подходи! Пусть сгнием, но «суверенно». Кто не согласен – сажать.

Еще, конечно, эта «секретность», главная цель которой скрывать от народа провалы, которые иначе уже прятать было невозможно.

Венец всего – сегодняшняя история с министром обороны Сергеем Шойгу. С сайта «Россия – 1» удалено его интервью, где Сергей Кужугетович на вопрос о победе над Украиной, только руками развел. Это – жест века. Века заката путинизма.

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