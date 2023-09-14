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На дроне, атаковавшем военную базу РФ в Евпатории, нашли интересные надписи

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  • 14.09.2023, 10:47
  • 8,490
На дроне, атаковавшем военную базу РФ в Евпатории, нашли интересные надписи

На территории военного объекта насчитали около 15 взрывов.

Сегодня, 14 сентября, около 4:30 группа беспилотников (атаковала военный объект РФ в районе Евпатории).

Место падения одного из беспилотников окружила полиция, чтобы обезвредить беспилотник, который, возможно, еще не разорвался, сообщает dialog.ua.

На хвосте дрона есть две надписи «Спасибо Мите Стародубову» и «Ани Лорак, спасибо за борт».

Местные паблики пишут, что в районе Молочного насчитали порядка 15 «хлопков», а в сторону Уютного выехали бригады скорой помощи и пожарные.

Не исключено, что был нанесен точный удар по базе ПВО РФ под Евпаторией.

При этом оккупационные власти Крыма пока молчат и ничего не комментируют, особенно после вчерашних «хлопков» в Севастополе.

Уже под утро в Минобороны РФ сообщили только об атаке пяти надводных дронов на патрульный корабль ЧФ РФ «Сергей Котов»: якобы все беспилотники «уничтожены».

Также отчитались и об 11 «сбитых дронах», которые утром атаковали Крым.

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