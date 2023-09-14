Когда по-настоящему начинается осень: наука говорит, что это происходит не 1 сентября 3 14.09.2023, 10:45

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В календаре существует две отдельные даты, которые обозначают начало осени.

Принято считать, что осень наступает, когда световой день начинает заметно сокращаться, а температура воздуха ощутимо падает. Но наука говорит нам, что не все так однозначно, пишет «Фокус» со ссылкой на Met Office.

В календаре существует две отдельные даты, которые обозначают начало осени. Одна дата обусловлена осью Земли и ее орбитой вокруг Солнца, а вторая – фиксированная дата, которая используется метеорологами для определения продолжительности сезонов.

Когда ученые говорят о первом дне осени, то они имеют в виду астрономическую осень, которая определяется земной осью и орбитой вокруг Солнца. Так, в этом году осень на самом деле начинается не 1 сентября, а 23 сентября 2023 года и завершится только 22 декабря 2023 года. В 2024 году осень начнется 22 сентября и завершится 21 декабря.

Метеорологическая же осень имеет четко обозначенные даты. В целом, метеорологические сезоны были обозначены путем разделения года на четыре периода по три месяца каждый.

Все сезоны были разделены так, чтобы они соответствовали григорианскому календарю, что существенно облегчает метеорологические наблюдения и прогнозы сезонных и ежемесячных явлений.

Именно согласно метеорологическому календарю осень начинается 1 сентября, а завершается 30 ноября.

Кроме этого, существует и третья отправная точка – солнцестояния и равноденствия. Эти даты считаются точками перехода между сезонами и отмечают ключевые этапы астрономического цикла Земли. За год мы проходим через два равноденствия (весеннее и осеннее) и два солнцестояния (летнее и зимнее).

Даты равноденствий и солнцестояний меняются из года в года из-за эллиптической орбиты Земли относительно Солнца.

В день осеннего равноденствия, день и ночь будут иметь примерно одинаковую продолжительность. После ночи будут становиться все длиннее, а дни короче. Так будет продолжаться до весеннего равноденствия, когда картина начнет меняться в противоположную сторону.

Это также обозначает время года, когда северное полушарие начинает отклоняться от Солнца, что приводит к уменьшению количества прямого света и снижению температуры.

Как известно, осеннее равноденствие в этом году произойдет в субботу, 23 сентября.

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