закрыть
14 сентября 2023, четверг, 11:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Францкевич: Бученский капеллан просил у Бога, чтобы украинцам дали такие сердца, как у белорусов

2
  • 14.09.2023, 10:54
  • 3,078
Францкевич: Бученский капеллан просил у Бога, чтобы украинцам дали такие сердца, как у белорусов

Белорусы героически стоят на защите Европы.

15 сентября в Измаиле (Одесская область) расскажут о белорусских героях, отдавших свои жизни в борьбе с российскими оккупантами в Украине.

Какую роль играют белорусские добровольцы в российско-украинской войне и почему белорусам нужно чтить подвиги своих героев? Об этом и не только Telegram-каналу «Баста!» поговорил с автором проекта Алексеем Францкевичем:

— Мы уже проводили выставки в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Буче, Запорожье и других городах. Всего у нас более 30 работ. Это те, о ком можно рассказывать. К сожалению, рассказывать мы можем не про всех, так как их родные и близкие находятся в Беларуси.

Если родственники дают разрешение на показ, мы выставляем их портреты. Среди наших экспонатов на сегодняшний день есть два Героя Украины, награжденные посмертно, а именами трёх белорусов названы улицы в Украине. Это белорусские герои, которые отдали свои жизни, начиная с Михаила Жизневского, событий на Майдане и начала российско-украинской войны с 2014 года.

К сожалению, мы пока не знаем имена всех погибших белорусских добровольцев. Поэтому, если у кого-то есть такая информация, мы были бы рады, чтобы с нами ей поделились. Мы хотим увековечить память всех героев. Хотим, чтобы о них и о Беларуси узнали во всем мире, чтобы не только в Украине знали и понимали разницу между лукашистами и белорусами.

«Это всё осуществляется за средства тех, кто понимает важность этого социального проекта»

Хочу подчеркнуть, что у нас не грантовый проект. Это всё осуществляется за счет средств жён погибших, тех, кто воюет и сочувствующих. Тех, кто понимает важность этого социального проекта. Сам музей посвященный белорусским героям расположен в Буче и мы уже занимаемся его наполнением.

«Столкнуть лбами два народа выгодно только Кремлю и Лубянке»

Очень важно об этом рассказывать, потому что многие украинцы, к сожалению, до сих пор считают Беларусь вражеской территорией. Столкнуть лбами два народа выгодно только Кремлю и Лубянке. Поэтому мы хотим повлиять своими выставками на сознания как украинцев, так и белорусов. Чтобы современная молодежь знала, на кого можно ровняться и кем можно гордиться. Это очень важно делать.

«Белорусы стоят на защите европейского выбора, европейских ценностей»

С 2014 года белорусы стоят на защите европейского выбора, европейских ценностей. Мы своей выставкой показываем, что белорусы плечом к плечу стоят на защите всего цивилизованного мира и защищают его от российских имперских захватчиков.

Эта война в любом случае закончится победой Украины. Для нас, если мы имеем ввиду контекст белорусов - нам бы конечно же хотелось, чтобы эта победа закончилась исчезновением российской империи. Тогда у нас появится окно возможностей, чтобы начать деоккупацию Беларуси. Возможность свержения преступной, нелегитимной власти Лукашенко, и построение свободной, независимой Беларуси. Очень важно донести это до людей.

На выставке в Буче мне запомнился очень интересный случай. Ставленник Владимира Зеленского, начальник военной администрации поклонился в пол и выразил благодарность лично от себя и от президента Украины всем белорусам, которые воюют в Украине. Бученский капеллан, который застал оккупацию города, в тот момент, когда читал молебен, он попросил у Бога, чтобы украинцам дали такие сердца, как у белорусов. Потому что они отдают жизнь не только за Беларусь, но и за Украину.

В Одессе на выставке у нас был военный капеллан, который 70 дней пробыл в плену у оккупантов он острове Змеиный и тоже произнес очень мощную речь. По таким событиям можно будет позже книжку писать.

В ближайшее время начнет действовать сайт, на котором будет вся информация о музее и выставке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников