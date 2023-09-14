Францкевич: Бученский капеллан просил у Бога, чтобы украинцам дали такие сердца, как у белорусов 2 14.09.2023, 10:54

3,078

Белорусы героически стоят на защите Европы.

15 сентября в Измаиле (Одесская область) расскажут о белорусских героях, отдавших свои жизни в борьбе с российскими оккупантами в Украине.

Какую роль играют белорусские добровольцы в российско-украинской войне и почему белорусам нужно чтить подвиги своих героев? Об этом и не только Telegram-каналу «Баста!» поговорил с автором проекта Алексеем Францкевичем:

— Мы уже проводили выставки в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Буче, Запорожье и других городах. Всего у нас более 30 работ. Это те, о ком можно рассказывать. К сожалению, рассказывать мы можем не про всех, так как их родные и близкие находятся в Беларуси.

Если родственники дают разрешение на показ, мы выставляем их портреты. Среди наших экспонатов на сегодняшний день есть два Героя Украины, награжденные посмертно, а именами трёх белорусов названы улицы в Украине. Это белорусские герои, которые отдали свои жизни, начиная с Михаила Жизневского, событий на Майдане и начала российско-украинской войны с 2014 года.

К сожалению, мы пока не знаем имена всех погибших белорусских добровольцев. Поэтому, если у кого-то есть такая информация, мы были бы рады, чтобы с нами ей поделились. Мы хотим увековечить память всех героев. Хотим, чтобы о них и о Беларуси узнали во всем мире, чтобы не только в Украине знали и понимали разницу между лукашистами и белорусами.

«Это всё осуществляется за средства тех, кто понимает важность этого социального проекта»

Хочу подчеркнуть, что у нас не грантовый проект. Это всё осуществляется за счет средств жён погибших, тех, кто воюет и сочувствующих. Тех, кто понимает важность этого социального проекта. Сам музей посвященный белорусским героям расположен в Буче и мы уже занимаемся его наполнением.

«Столкнуть лбами два народа выгодно только Кремлю и Лубянке»

Очень важно об этом рассказывать, потому что многие украинцы, к сожалению, до сих пор считают Беларусь вражеской территорией. Столкнуть лбами два народа выгодно только Кремлю и Лубянке. Поэтому мы хотим повлиять своими выставками на сознания как украинцев, так и белорусов. Чтобы современная молодежь знала, на кого можно ровняться и кем можно гордиться. Это очень важно делать.

«Белорусы стоят на защите европейского выбора, европейских ценностей»

С 2014 года белорусы стоят на защите европейского выбора, европейских ценностей. Мы своей выставкой показываем, что белорусы плечом к плечу стоят на защите всего цивилизованного мира и защищают его от российских имперских захватчиков.

Эта война в любом случае закончится победой Украины. Для нас, если мы имеем ввиду контекст белорусов - нам бы конечно же хотелось, чтобы эта победа закончилась исчезновением российской империи. Тогда у нас появится окно возможностей, чтобы начать деоккупацию Беларуси. Возможность свержения преступной, нелегитимной власти Лукашенко, и построение свободной, независимой Беларуси. Очень важно донести это до людей.

На выставке в Буче мне запомнился очень интересный случай. Ставленник Владимира Зеленского, начальник военной администрации поклонился в пол и выразил благодарность лично от себя и от президента Украины всем белорусам, которые воюют в Украине. Бученский капеллан, который застал оккупацию города, в тот момент, когда читал молебен, он попросил у Бога, чтобы украинцам дали такие сердца, как у белорусов. Потому что они отдают жизнь не только за Беларусь, но и за Украину.

В Одессе на выставке у нас был военный капеллан, который 70 дней пробыл в плену у оккупантов он острове Змеиный и тоже произнес очень мощную речь. По таким событиям можно будет позже книжку писать.

В ближайшее время начнет действовать сайт, на котором будет вся информация о музее и выставке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.