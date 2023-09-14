«Бежал и махал рукой машинистам — и они меня подождали» 14.09.2023, 11:16

1,722

Белорусы рассказали о приключениях на поездах в Польше и компенсациях за опоздания.

Польские поезда часто опаздывают. Большинство это нервирует и заставляет пересматривать планы. Но есть и те, кто благодаря опозданию поезда добрался домой раньше или поехал в первом классе вместо второго.

MOST попросил читателей рассказать о своем опыте опозданий. И разобрался, как и в каких случаях можно получить компенсацию за опоздание.

«Я очень люблю поезда, с детьми мне там легче»

Наталья использовала задержку поезда из Варшавы в Белосток с выгодой для себя. Она знала, что на сайте portalpasazera.pl можно посмотреть, на сколько опаздывает поезд.

— Я ехала из аэропорта. Увидела, что поезд из Варшавы опаздывал на 32 минуты. Поняла, что благодаря этому я на него успеваю. Купила билет онлайн. И добралась домой в Белосток на два часа раньше. Я очень люблю поезда, с детьми мне там легче: есть туалет, столики, не укачивает.

«Для меня поезд — это аттракцион»

Владислав не скрывает иронии, когда говорит о польских поездах.

— Выйду на пенсию и полюблю поезда. Так и представляю: не нужно никуда спешить, в поездке нет никаких дедлайнов, а весь мир может подождать. Я на полном дзене, и важен путь, а не результат. Объявляют, что поезд опаздывает на 6000 минут — а я даже не перевожу это в часы и дни. А пока для меня поезд — это аттракцион.

«Стаялі некалькі гадзін, пакуль не прыехаў цеплавоз і нас не выратаваў»

Алексей считает, что сейчас ситуация с поездами в Польше намного лучше, чем 15-20 лет назад.

— Тады і цягнікі хадзілі павольней, і спазненні былі даўжэйшыя, і амаль пастаянна прыходзілася ехаць, стоячы ў праходзе. І былі купэ для тых, хто паліць. Я аднойчы ў такое купэ трапіў, бо іншых вольных месцаў не было — ледзь не задыхнуўся ад тытуневага дыму.

Аднойчы, годзе ў 2008-2010-м, я ехаў зімой, у марозы, з Кракава ў Беласток. А ў Польшчы многія цягнікі даволі даўно электрычныя, і многія лініі электрыфікаваныя. Ну і тракцыі (кантактная сетка) абледзянела — і наш цягнік спыніўся пасярод поля недзе паміж Варшавай і Кракавам. Стаялі хіба некалькі гадзін, пакуль не прыехаў цеплавоз і нас не выратаваў.

«Приехала на вокзал и узнала, что поезд сломался»

Даша учится в Гданьске и часто пользуется поездами, чтобы добраться к родителям в Белосток. Дорога без пересадок и опозданий составляет около семи с половиной часов.

— Раньше я ездила поездом без пересадок, но он часто опаздывает, а это продлевает путешествие минут на 30-60. Поэтому я начала ездить с пересадками в Варшаве, так получается шесть часов. Однажды я приехала на вокзал в Белостоке и узнала, что поезд сломался, нужно ехать на автобусе. А автобусов было мало, поэтому уехали мы только через полтора часа, сделав по дороге еще одну пересадку.

Проводницы в Белостоке были очень грубые, ничего не хотели объяснять. Но в итоге они сказали, что мне должны дать в Варшаве другой билет до Гданьска. В итоге в Варшаве я получила билет на самый ближайший скоростной поезд в первый класс, где прилагается также кофе и перекус, хотя оригинальный билет был во второй класс.

«Проста не хачу губляць час і нервы»

В Польше Надя живет девять месяцев и до сих пор боится пользоваться поездами, так как слышала много историй об их опозданиях.

— Калі трэба з’ездзіць з Беластока, напрыклад, у Варшаву — карыстаюся аўтобусамі. Да іх пакуль не было ніякіх прэтэнзій. Проста не хачу губляць час і нервы. Канешне, калі неабходна будзе ехаць цягніком — паеду, але калі будзе альтэрнатыва — выберу яе.

«Угощали за это печеньем и водой»

Игорю однажды вместо поезда часть пути пришлось проехать на автобусе.

— В тот день была задержка поезда из Белостока, о которой на вокзале сообщали каждые десять минут в течении двух часов. Позже пришла проводница и сказала, что поезда вообще не будет и мы поедем на двух автобусах. На автобусах нас довезли до станции Лапы и уже там посадили на поезд. Угощали за это печеньем и водой.

«Представлял, что я еду в майке с Погоней и с бчб-флагом к границе»

Артем ехал в Варшаву на День Воли, но из-за аварии с контактными проводами на главном пути объехал по дороге половину Подляшья.

— Я решил заглянуть в карту. Смотрю: до границы с Брестом остается километров семь, а мы едем прямо в сторону Тересполя. Поезд повернули к Варшаве где-то в четырех километрах от беларусской границы.

Молодой человек хоть и понимал, что поезд скоро развернут в сторону Варшавы, но все равно переживал.

— Представлял ситуацию: я еду в майке с Погоней и с бчб-флагом к границе, где выворачивают все наизнанку КГБшники, и плюс еще меня там ждут… Протасевич 2.0. По словам контролеров, такое было первый раз, чтобы вместо двух часов ехали почти четыре.

«Оказалось, что машинист проспал»

Юрий полагает, что в Беларуси сложно представить такие опоздания поездов, как в Польше.

— В Польше можно свой опаздывающий поезд ждать, а в итоге уехать на следующем, этой же компании по этому же билету. Из опыта знаю, что лучше тогда сдавать билет и брать новый, потому что если со старым билетом ехать, место придется искать. Помню, поезд из Кракова до Варшавы опоздал на полтора часа. Проводник тогда прошел по всем вагонам и раздал всем по вафельному батончику и по бутылке воды в качестве извинения за опоздание. Оказалось, что машинист проспал.

«Даже мэр, который ехал на открытие маршрутов на поезде, опоздал на мероприятие»

В марте Никита ехал из Варшавы в Краков. Отправление поезда задержалось на час и двадцать минут.

— Как оказалось позже, это произошло из-за того, что они в этот момент запускали два новых маршрута пригородных поездов. Даже мэр, который ехал на открытие маршрутов на поезде, опоздал на мероприятие.

«Люди сразу скупили все пиво в вагоне-ресторане»

Дмитрий однажды столкнулся с 7-часовой задержкой. Тогда он ехал из Вроцлава в Гданьск.

— Сначала мы полтора часа просто стояли на вокзале Вроцлава, ждали отправления. Потом тронулись. Но когда отъехали от Быдгоща, на ходу сломался локомотив. Состав экстренно тормозил. Всю ночь мы ждали, пока локомотив починят. К слову, поезд был битком набит пассажирами, в коридоре не было места даже стать: было продано очень много билетов без места. Как раз был фестиваль какого-то аниме в Познани и к тому же это было воскресенье. Люди сразу скупили все пиво в вагоне-ресторане. А я просто попытался поспать.

«Внизу билета красным было написано, что вместо поезда приедет микроавтобус»

Елена жила в Польше четыре месяца, когда с ней произошла неприятная ситуация, связанная с польской железной дорогой.

— Я старалась передвигаться автобусами, потому что слышала негативные отзывы о поездах, но как-то совпало так, что мне нужно было приехать к определенному времени в Варшаву. И удобнее всего было поехать на поезде. Я купила билет онлайн и особо в него не вчитывалась, как стало ясно потом — зря. Оказалось, что в самом низу билета красным было написано, что вместо поезда приедет микроавтобус.

Когда я пришла на вокзал, поезда, естественно, я там не нашла. И пока я разобралась с билетом и поняла, что должна была ехать на микроавтобусе, бус уже уехал. Мне пришлось идти на автовокзал, чтобы успеть в Варшаву к нужному мне времени.

Елена считает, что сама виновата в этой ситуации, так как изначально невнимательно прочитала информацию на билете.

— После того случая я решила, что лучше буду пользоваться автобусами, так как они мне приятнее и понятнее.

«Подхожу к мосту и понимаю, что он разобран»

Дмитрий ездит на поезде из Белостока во Вроцлав каждые две недели. Для него опоздание поезда минут на 30-40 — уже норма.

— По-моему, это самый большой минус польских железных дорог. Бывает, что поезда опаздывают на 50 минут уже на первой станции, а опоздания в 15 минут можно и опозданием не считать. С такой небольшой задержкой — это вы еще вовремя приехали.

Был забавный случай, когда я ехал во Вроцлав. Я живу рядом с железнодорожным вокзалом, поэтому выходил без большого запаса. И вот подхожу к мосту и понимаю, что он разобран, а у меня остается четыре минуты до посадки. Мне строители говорят, что я тут не пройду и нужно идти на автовокзал и переходить там по другому мосту. Я бежал почти с полной уверенностью, что опоздаю. Я бежал и махал рукой машинистам — и они меня подождали. Я успел на поезд в итоге. Если сравнивать с Беларусью, то никто бы там меня, конечно же, не ждал.

Дмитрий считает, что у поездов есть много преимуществ.

— В поезде есть вагон ресторан, чистые туалеты, комфортное расположение сидений в вагоне, есть полки для багажа. Велосипед можно взять, есть вагоны и для пассажиров с детьми. Так что на дальние расстояние лучше ехать поездом — это комфортнее, чем автобус, пусть и дольше, а по цене примерно одинаково.

Почему опаздывают поезда

По данным Управления железнодорожного транспорта (UTK), пунктуальность польских поездов в 2022 году составила 88,6%. Это на 1,49 процентных пункта меньше, чем в 2021 году. А в 2021 году показатель ухудшился по сравнению с предыдущими годами.

В прошлом году пассажирский перевозчик PKP IC занял второе место по пунктуальности среди железнодорожных компаний Польши. Она составила 66,6%. Это значит, что каждый третий поезд компании опоздал.

По данным UTK, существует как минимум несколько причин ухудшения ситуации. Во-первых, с началом войны в Украине потребовалось организовать дополнительную перевозку для беженцев. Во-вторых, 17 марта 2022 года произошел крупный сбой в системе управления поездами. Среди других факторов — отказ оборудования, проблемное состояние железнодорожной инфраструктуры, проблемы с подвижным составом, увеличение пассажиропотока и неблагоприятные погодные условия.

Как в Польше получить компенсацию за задержку поезда

По информации с сайта PKP INTERСITY, пассажиры могут получить компенсацию, если опоздание поезда составляет более 60 минут. Для этого необходимо подать жалобу на сайте перевозчика.

Размер компенсации составит:

25% от стоимости билета в случае задержки поезда от 60 до 119 минут

50% от стоимости билета в случае задержки поезда от 120 минут и более

Компенсация предоставляется в случаях, когда ее размер составляет не менее 16 злотых на одного человека.

Если билет был оформлен более чем на одного пассажира, компенсация рассчитывается для каждого человека отдельно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».